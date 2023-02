Sara Corrales: Así lucía la actriz colombiana durante su debut en telenovelas en México

A pesar de los dimes y diretes que han rondado durante su participación en el melodrama ‘Mi camino es amarte’, Sara Corrales ha callado bocas con su trabajo. Además de “Úrsula”, el público recuerda con cariño la llegada de la colombiana a México, y por supuesto, su debut en los melodramas. ¡Aquí te contamos los detalles!

La primera ves que el público vio a la actriz en acción dentro de territorio mexicano fue en el año 2016 dentro del melodrama ‘Despertar contigo’, interpretando el papel de “Cindy Reina” y compartiendo créditos con su compatriota Daniel Arenas.

En ese entonces, Sara Corrales ya demostraba que tiene disposición de realizar cambios en su apariencia para dar vida a sus personajes. De hecho, para “Cindy” vimos a la histrionisa rockeando un look conformado por cabello lacio, corto y con unas mechas rubias que le dieron luz a su rostro.

Sara Corrales como "Cindy" en la novela 'Despertar contigo'. pic.twitter.com/q4EWmrNE0F — Miss News (@MissNews5) February 9, 2023

Tan solo un año más tarde, la guapa actriz se unió al elenco de la historia “La doble vida de Estela Carrillo”, protagonizada por Ariadne Díaz, David Zepeda y Danilo Carrera, convirtiéndose así en uno de sus proyectos más icónicos y recordados por el público mexicano.

Como parte de su transformación, Sara Corrales lució una cabellera larga y con ondas en un color castaño oscuro. Además, utilizaba atuendos provocativos pero que no perdían un toque de elegancia. ¿La razón? Ella era la encargada de dar vida a “Estela”, la famosa villana de la historia.

Sara Corrales como 'Estela' en la novela "La doble vida de Estela Carrillo". pic.twitter.com/PFcR5t6E0N— Miss News (@MissNews5) February 9, 2023

A dicho proyecto le siguieron historias como ‘Cita a Ciegas’ y, por supuesto, ‘Mi Camino es Amarte’, protagonizada por Gabriel Soto y Susana González. Actualmente, Sara se se despidió del característico look que la llevó a ser el centro de atención dentro de la historia para dar la bienvenida a lo que marca el inicio de un nuevo proyecto.

Desde su cuenta oficial en Instagram, la famosa compartió el resultado de su transformación que consistió en un tinte castaño caramelo, con mechones delgados más claros, que le otorgaron más luz a su melena, y por consiguiente, a su rostro. View this post on Instagram A post shared by SARA ✮ CORRALES (@saracorrales)

