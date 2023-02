Sara Corrales revela los motivos por los que no está con Gabriel Soto | VIDEO

El supuesto romance entre Sara Corrales y Gabriel Soto no deja de dar de qué hablar pese a los constantes intentos del actor de acabar con estos rumores. Pero esta vez Corrales habría roto el silencio sobre este tema para acabarlo de una vez por todas, revelando las razones por las que supuestamente no tuvo un romance con Soto.

Según el conductor de espectáculos, Alex Kaffie, dio a conocer en su intervención en “Sale el Sol”, lo que habló con la famosa actriz.

“Yo contacté a Sara Corrales que ya se encuentra en Colombia y le hice la pregunta si lo de Gabriel Soto cuajó o no cuajó”, comenzó el presentador, quien enseguida tomó su celular y comenzó a leer el texto escrito por la propia intérprete colombiana.

“Amor, yo ya estoy en un momento de mi vida en el que quiero una relación madura, estable, en paz, llena de respeto y fidelidad. No quiero perder mi tiempo, no quiero líos mediáticos, tampoco quiero cargar con exnovias tóxicas, solamente mi paz, además, no me enamoraría de un hombre que se va enamorando de cada una de sus protagonistas”

SARA CORRALES