Día de la Mujer: consignas y demandas por ‘Roe vs Wade’

“¿Por qué decides sobre mi cuerpo?”, ¿Quién eres tú para decidir sobre mí?”, “Guarda tu ideología sobre mi biología”, “El derecho al aborto también es una garantía que merece respeto”, estas y otras consignas más se han escuchado a lo largo del país desde el pasado 24 de junio cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó la garantía constitucional de acceso al aborto y revirtió así medio siglo de protección judicial de este derecho fundamental de millones de mujeres.

Si bien las estadounidenses seguirán teniendo acceso al aborto, si viven en un estado donde sigue siendo legal, millones de mujeres en edad reproductiva en todo el país se han visto afectadas por la revocación de Roe vs Wade, lo que ha llevado a un grueso de la población a presionar contra las leyes antiaborto.

Seis meses después de que se anuló Roe vs Wade el panorama legal sobre el aborto ha tenido un cambio drástico, según el Instituto Guttmacher “12 estados están aplicando una prohibición casi total del aborto con excepciones limitadas. Cinco de ellos, la prohibición está siendo impugnada ante los tribunales, pero sigue en vigor”.

Y los estados son: Alabama, Arkansas, Idaho, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Virginia Occidental, mientras que en lo siguientes estados el aborto no está disponible Dakota del Norte, Wisconsin.

En estos cuatro estados las leyes prohiben el aborto después de un punto específico del embarazo Arizona, Florida, Georgia y Utah.



Actualmente en estos estados las prohibiciones están bloqueadas por los tribunales Indiana, Wyoming, Ohio. Los estados donde se puede prohibir o restringir el aborto son Iowa, Montana y Nebraska.

Las mujeres no han dejado de lanzar consignas y hacer valer su derecho, esta semana cinco mujeres demandaron al estados de Texas luego de que se les negara el aborto a pesar de que sus vidas están en riesgo, así como el de sus hijos por nacer, porque los médicos dicen tener miedo a las repercusiones que lleguen a tener en las “raras circunstancias en que legalmente se les permite interrumpir los embarazos”.

En la demanda, las víctimas incluso contaron a The New York Times que corrían el riesgo de sufrir una hemorragia o infección altamente mortal; de las cinco demandantes una es casada y otra tiene hijos, una muestra más que rompe con los estereotipos de las mujeres que abortan.

Amanda Zurawski contó al medio antes citado que le dijeron que no estaba “lo suficientemente enferma” para recibir un aborto, se volvió séptica dos veces y se quedó con una trompa de Falopio que se cerró permanentemente cuando se le negó la intervención médica.

“No crees que eres alguien que va a necesitar un aborto y mucho menos un aborto para salvar mi vida”, dijo Zurawski quien a la semana 17 su médico le indicó que su feto no sobreviviría.

La historia de Zurawski no solo llegó a los diarios, sino también a la vicepresidenta Kamala Harris quien ha vuelto a dejar clara su postura sobre el aborto.



“Como el presidente y yo hemos dejado claro desde hace tiempo: privar a las mujeres del derecho a tomar sus propias decisiones en materia de salud reproductiva pone en peligro la salud de las mujeres, con consecuencias potencialmente mortales”, expresó Harris.



Agregó que “muchos “supuestos” líderes extremistas propugnan la “libertad para todos”, mientras atacan directamente la libertad de tomar las propias decisiones sanitarias.

“Al igual que la inmensa mayoría de los estadounidenses, el presidente y yo creemos que las mujeres, en consulta con sus médicos, deben estar a cargo de su salud reproductiva, no los políticos“, acotó.

Alternativas que ponen en peligro miles de vidas

Desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó Roe vs Wade millones de mujeres han buscado una alternativa, fuera de la ley, para evitar convertirse en madres.

La mayoría de ellas empezaron a viajar a alguno de los estados donde aún es legal, incluso, hay quienes han salido a México para encontrar esa posibilidad de no convertirse en madre.

Pero quienes no tienen el dinero para hacer un viaje han tomado la decisión de acudir a centros clandestinos donde se realizan abortos, aparentemente bajo estrictos protocolos de sanidad, pero nadie podrá reclamar nada si a alguna de las pacientes les llega a suceder algo o el procedimiento no resulta como se esperaba.

A este hecho se suma el de una niña de 10 años de Ohio que fue víctima de abuso sexual y quedó embarazada. La menor tuvo que abandonar su estado donde las leyes prohiben la interrupción del embarazo a partir de la sexta semana, pero ella estaba de seis semanas y tres días, por lo que tuvo que trasladarse a Indiana para para poder abortar.

Amenazas legales contra cadena de farmacias

Algunos grupos de defensa de los derechos contra el aborto también han alzado la voz y amenazaron a las cadenas de farmacias más grandes del país entre ellas CVS y Walgreenes, quienes en su intención de aprovechar la decisión de la Administración de Drogas y Alimentos que permite a las farmacias minorías almacenar y distribuir pastillas abortivas en los estados donde es legal el aborto, con montar manifestaciones en sus estacionamientos con el fin de evitar las vistas a las clínicas de aborto.



La líder del grupo Progressive Anti-Abortion Uprising, Caroline Smith, dijo a Político en su momento que la idea es hacer sentir “incómodas” a las personas que entran a CVS así como hacer “presión” en las empresas para que se “retracten de esta decisión y no se certifiquen para vender píldoras abortivas”.

A dicha petición se sumó, casi de inmediato, la de un grupo de fiscales generales estatales quienes escribieron una carta dirigida a Walgreenes en la que amenazaron con emprender acciones legales si la compañía iniciaba una distribución de medicamentos, hasta ahora el más popular en el mercado, para interrumpir el embarazo.

En respuesta la compañía indicó que aún no han dado el paso de una distribución masiva en ningún lugar del país, pero que se encontraban trabajando para obtener la certificación para hacerlo en algunos estados, sin mencionar cuáles son.

Son 18 las farmacéuticas que tienen prohibido dispensar los medicamentos porque el aborto es ilegal en la mayoría de las circunstancias o porque la paciente solo puede recibir el medicamento directamente de su médico y según el Instituto Guttmacher, 10 estados de Estados Unidos se verían especialmente afectados por una prohibición nacional del aborto con medicamentos usando mifeprisona.

8 M

Con motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer, se tienen previstas varias manifestaciones en todo el país donde las principales consignas serán el aborto.

Estos son los estados que hasta ahora han confirmado que se manifestarán: Austin, Chicago, Los Ángeles, Miami, Nueva York y Piladelpphia.