Lady Gaga aún no confirma su asistencia a la entrega de los premios Oscar

Este año la cantante Lady Gaga es una de las grandes favoritas para obtener el Oscar en la categoría de Mejor Canción Original, por su tema “Hold my hand” de la película “Top Gun: Maverick”. Sin embargo, hasta el momento no ha confirmado su asistencia a la ceremonia de entrega de premios, que se llevará a cabo el domingo 12 de marzo.

Actualmente Gaga trabaja en el rodaje de la cinta “Joker: Folie a deux”, en la que comparte créditos con Joaquin Phoenix. Debido a que las canciones nominadas al Oscar son interpretadas a lo largo de la ceremonia, conllevan un ensayo general, por lo que es incierto aún que la cantante se presente en el escenario.

Mientras tanto, los otros intérpretes de los temas nominados al premio en la terna de Mejor Canción Original han confirmado su asistencia; ellos son David Byrne (por “This is a life”, de “Everything everywhere all at once”), Rihanna (por “Lift me up”, de “Black Panther: Wakanda forever”), Rahul Siplugunk y Kaala Bhairava (por “Naatu Naatu” de “RRR”) y Sofia Carson (por “Applause”, de “Tell it like a woman”).

También te puede interesar:

-Lady Gaga envía un mensaje a Madonna tras el anuncio de la gira “Celebration”

-Lady Gaga publica una foto que la muestra con Joaquin Phoenix en la secuela de “Joker”