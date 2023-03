Condenan a cárcel al primer ejecutivo farmacéutico por venta de opioides en Estados Unidos

Laurence Doud, que durante años dirigió la compañía Rochester Drug Cooperative (RDC), es el primer responsable de una farmacéutica condenado por vía penal como consecuencia de su papel en la crisis de los opioides en Estados Unidos.

Tras ser declarado culpable por un jurado el pasado año, Doud -de 79 años- fue sentenciado hoy por un juez neoyorquino a 27 meses de cárcel, tres años de libertad vigilada y a una multa de $100,000 dólares. “Laurence Doud se preocupaba más de su propia nómina que de su responsabilidad como consejero delegado de RDC para evitar quepeligrosos opioides llegasen a farmacias, traficantes de drogas y personas con problemas de adicción”, señaló en un comunicado el fiscal federal Damian Williams.

