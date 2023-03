Agenda de eventos: diversión en la ciudad

Panel educativo sobre Shakira

A propósito de Shakira, Shakira, la exhibición que recientemente abrió en el museo Grammy (800 W Olympic Blvd., Los Angeles), se llevará a cabo Shakira Exhibit Tour & Non-Profit Spotlight – Fundación Pies Descalzos, un panel que es parte de la semana del festival educativo, Grammy in The Schools Fest. Participan Joe Ayoub, Grecco Buratto y Adam Zimmon, músicos que han trabajado con la artista colombiana. La conversación celebrará la cultura y el impacto de la música latina. Hoy jueves 1 a 2 pm. Boletos desde $12. Informes grammymuseum.org.

Foto: Getty Images

Fiesta en el acuario

El Aquarium of the Pacific (100 Aquarium Way, Long Beach) presenta la Noche de Estrellas, un evento que incluye la presentación del Mariachi Divas, la banda Sonsoles, el DJ Quinto Sol, danza azteca Cultural Ketzaliztli, juego de la lotería, manualidades para los niños y la presencia de organizaciones como Museo de Ciencias Caracol (de Ensenada), Los Angeles Zoo, Mujeres de la Tierra y el Museo de Arte Latinoamericano. Viernes 6:30 a 10:30 pm. Para todas las edades. Boletos $25; gratis menores de 3 años. Informes aquariumofpacific.org.

Foto: Cortesía

Festival en Santa Monica

El Celebration and Solidarity: Black History Month Festival, que tendrá lugar en Third Street Promenade (1351 3rd St., Promenade, Santa Monica) presentará música en vivo, la presentación del rapero Krayzie Bone de Bone Thugs-N-Harmony, la banda de rock de comedia Big Daddy, la cantante de gospel Betty Griffin, el DJ Shun Griffin y tambores africanos, entre otros shows. Sábado 4 a 10 pm. Gratis. Informes downtownsm.com.

Arte chicano

Arte para la gente: The Collected Works of Margaret Garcia, es una exposición retrospectiva con 102 obras de la artista chicana Margaret García que se exhibe en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles). Se trata de la primera muestra individual de Margaret en un museo de su ciudad natal, e incluye piezas creadas en un periodo de 37 años. Termina el 11 de junio. Entrada gratis. Informes lapca.org.

Foto: Cortesía

Festival de la primavera

Para celebrar el natalicio de Benito Juárez y el inicio de la temporada de calor, también en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles) tendrá lugar el Festival de la Primavera. En este evento cultural y familiar los asistentes podrán disfrutar de los colores de Oaxaca a través de música, bailes tradicionales, comida y un taller de alebrijes, donde se elaborarán máscaras. Habrá comida y bebidas a la venta. Domingo 12 a 4 pm. Entrada gratuita. Informes lapca.org.

Foto: Cortesía

Tiempo de boysenberries

El Boysenberry Festival de Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) celebra al pequeño fruto que comenzó la historia de este parque: el boysenberry. Los visitantes tendrán la oportunidad de darle gusto a los sentidos con una variedad de platillos, desde alimentos preparados con un toque de boysenberry, hasta bebidas y postres que solo se pueden encontrar en este parque y en esta temporada. Además, el festival incluye música en vivo, una selección de artesanos locales y un musical nuevo. Del viernes al 16 de abril. Entradas desde $60. Informes knotts.com.

Una noche con Marsalis

El Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa) presenta An Evening with Branford Marsalis, un concierto con el destacado saxofonista que sigue maravillando a audiencias de todo el mundo luego de cuatro décadas de actividad. Dará dos conciertos el domingo en el Samueli Theater, uno a las 4 pm y otro a las 7 pm. Boletos $79. Informes scfta.org.

Foto: Cortesía

Regresa el desfile a Disney

Mientras continúa la celebración Disney100 en el Disneyland Resort (1313 Disneyland Dr., Anaheim), en el parque ya se presenta el desfile Magic Happens, que tiene como anfitrión a Mickey Mouse y sus amigos. Se trata de un espectáculo diurno en el parque Disneyland, y celebra momentos de películas de Walt Disney Animation Studios y de Pixar Animation Studios. Los personajes de estas cintas cobran vida a gran escala en impresionantes carrozas, con vistosos disfraces y música muy animada. Boletos de parque desde $115. Informes y horarios disneyland.com.

Foto: Joshua Sudock/Disneyland Resort

Primavera en Six Flags

Six Flags Magic Mountain (26101 Magic Mountain Pkwy., Valencia) ya está celebrando las vacaciones de primavera con una serie de actividades, entre ellas el Scream Break, un evento de espantos que tendrá lugar de viernes a domingo de 9 pm a 12 am, durante 14 noches, así como un festival de tacos y cerveza. Durante el Scream Break, los visitantes encontrarán monstruos y fantasmas, zonas de terror y laberintos encantados. También habrá dos DJs tocando en dos puntos diferentes del parque. Termina el 16 de abril. Se necesita boleto especial para el Scream Break. Precio $40. Informes sixflags.com.