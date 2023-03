“Es una vergüenza que haya pasado este resultado”: la fuerte autocrítica de Aldo Rocha tras la humillante derrota del Atlas en Honduras

El Club Atlas sufrió un doloroso golpe en la Liga de Campeones de Concacaf. El conjunto dirigido por Benjamín Mora fue goleado 4-1 por el Olimpia de Honduras en el Estadio Nacional en Tegucigalpa. El conjunto mexicano igualó la peor goleada de un equipo mexicano a nivel internacional. Este panorama fue criticado por Aldo Rocha, capitán de los “Zorros”.

A pesar de haberse ido al descanso 1-1 en el marcador gracias al gol de Julio Furch, el segundo tiempo fue una pesadilla para el conjunto mexicano. El Olimpia fue contundente en el arco rival y pudo sacar una valiosa victoria en su estadio. En medio de la incredulidad por el resultado, Rocha dio su amarga descripción de lo ocurrido.

“Estamos en deuda, es una vergüenza que haya pasado este resultado. Los principales responsables somos nosotros y esperamos revertir en casa… Son distracciones que han pasado en el torneo y lo hemos pagado caro, pero la ilusión sigue intacta y el gol de visita nos da esperanza“, dijo Rocha tras el partido en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

Problemas internos dentro del Club Atlas

Durante sus declaraciones, Aldo Rocha dejó entrever que internamente el Club Atlas no pasa por su mejor momento. El capitán de los “Zorros” habló de egos, un término que podría ser vinculado a Julián Quiñones, futbolista que presuntamente se habría negado a jugar este partido.

“En realidad tocamos fondo. Son situaciones internas que las debemos de tocar de la mejor manera y es muy notorio. Entonces, a revertir la situación y la única manera, ya lo hablamos nosotros, es uniéndonos todos. Dejar los egos de lado, y afrontar de la mejor manera los partidos que se vienen“, agregó. Aldo Rocha diciendo que le pregunten directamente a Julian Quiñones porque no quiso jugar el Olimpia vs Atlas.



No se, pero ese vestidor al parecer ya se rompió. pic.twitter.com/O7S4oM4Aq7— Diego Melendez (@DiegoMelendezR1) March 9, 2023

También te puede interesar:

° El Club Atlas fue humillado por el Olimpia de Honduras y los memes

° Tristeza en el Estadio Jalisco: Atlas perdió y un aficionado fue rechazado por su novia en una propuesta de matrimonio en mitad del campo

° Santiago Giménez y sus rivales a vencer en un hipotético fichaje por el Sevilla de España