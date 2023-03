Luis Alfonso, un colombiano con corazón ranchero

Hace aproximadamente un año, Luis Alfonso pasó una prueba de fuego. Fue a Guadalajara, México, a la boda de un amigo, y cuando llegó el mariachi, se puso a cantar. Al día siguiente, visitó Tequila, el pueblo donde se produce la bebida del mismo nombre, y pasó lo mismo; Luis Alfonso interpretó varias rancheras.

Estos acontecimientos no hubieran tenido nada de inusual, y quizá la gente que lo escuchó no se hubiera impresionado tanto si no fuera porque Luis Alfonso es colombiano.

“La gente no podía creer que era colombiano”, dijo Luis Alfonso, cuyos videos de estos eventos se hicieron virales. “[Pero] un mexicano nace en cualquier parte”.

Esa misma semana, invitaron a Luis Alfonso a un popular programa de televisión y aprovechó para ofrecer una conferencia de prensa que no tenía planeada.

“Fuimos a conocer y de paso a darnos a conocer un poquito”, dijo.

La música de mariachi no es nueva en la vida de este intérprete ahora radicado en Medellín. Él dice que creció viendo las películas de Pedro Infante, Vicente Fernández y Jorge Negrete, donde era común ver a estos artistas interpretar canciones rancheras.

“Yo soy un apasionado de las rancheras de antaño”, dijo. “Esa pasión después se convirtió en mi vocación […] Ahora represento ese género con un toque de mi estilo, entre popular y moderno”.

El responsable de esta afición al cine mexicano fue su abuelo materno, y Luis Alfonso se maravillaba de ver a los actores llegar en sus caballos a conquistar a una mujer cantando en un balcón con sus guitarras.

“Siempre he sido un alma vieja”, dijo, “[Soy un] apasionado más que nada de la música mexicana, de la cultura y las tradiciones”.

El día de la entrevista, Luis Alfonso se encontraba de gira por varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Tampa, Atlanta, Miami, Palm Beach, Orlando y San José. Se sorprendió cuando vio entre el público a mexicanos, colombianos, puertorriqueños y españoles.

El artista vino a presentar temas de “La terraza”, su disco más reciente y que grabó en vivo, una modalidad muy popular entre algunos artistas, entre ellos el Grupo Firme. También presentó canciones de “El señorazo”, un disco de canciones inéditas que lanzará esta semana y que incluye varias colaboraciones.

Luego de esta visita, Luis Alfonso espera volver a Estados Unidos para visitar otras ciudades y para mostrar su lado colombiano más mexicano.