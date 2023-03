McCarthy apunta contra Biden por no presentar a tiempo su presupuesto

El presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy criticó al mandatario Joe Biden por no haber presentado a tiempo su presupuesto e incluso lo responsabilizó por el retraso del presupuesto del Partido Republicano.

“Uno de los mayores desafíos que tenemos es la decepción de que el presidente se demore tanto en hacer su presupuesto“, dijo McCarthy a la prensa.

También reveló que los republicanos no han podido trabajar en su propio presupuesto hasta ver el marco demócrata “analizaremos este presupuesto y luego nos pondremos a trabajar en nuestro presupuesto”.

Sin entrar en detalles sobre lo que se incluiría en el presupuesto de su partido, McCarthy se dijo confiado en que entre ambos presupuestos haya “puntos en común” y también deseó que en el plan del presidente no figuren “nuevos impuestos”.

A pesar de que el Partido Republicano no ha revelado su presupuesto, la Casa Blanca confirmó a The New York Times que el Partido Republicano ha tenido reuniones con el exfuncionario de presupuesto de Donald Trump, Russell Vought, para hablar sobre recortes.

Según los informes, Vought ha propuesto un recorte del 45 % en la ayuda exterior, los requisitos de trabajo para los estadounidenses con cupones de alimentos o Medicaid, y un recorte del 43 % en los programas de vivienda y un recorte del 29 % en el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Durante su encuentro con la prensa, McCarthy también acusó a Biden de no haber agendado una segunda reunión para hablar sobre el presupuesto “él no se ha vuelo a acercar. Una vez me dijo que lo haría”.

Aunque la reunión no está programada, McCarthy sabe que hará una segunda reunión en algún momento “creo que eventualmente lo hará, pero eso es un mes perdido. Ese mes que trae más deudas financieras, ese es un mes que lastima a los estadounidenses. Cuanto antes nos reunamos, mejor estará todo Estados Unidos, así que esperamos que él esté dispuesto a sentarse y poder hacer avanzar esto”.

Estados Unidos alcanzó su límite de endeudamiento de $31,4 billones de dólares en enero, lo que llevó al Tesoro a tomar “medidas extraordinarias” para extender el plazo para que el gobierno se quede sin dinero hasta junio. El Congreso ahora debe actuar para elevar el límite de la deuda.

