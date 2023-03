Quienes apoyan una intervención de EEUU en México demuestran su desprecio hacia los mexicanos

En el programa de Astillero Informa, del periodista Julio Hernández, a través de su plataforma en YouTube, el periodista Alberto Nájar desnuda de un brochazo por qué la oposición en México fue echada de la presidencia y por qué no se ha podido recuperar de esa crisis existencial que la ha llevado a simplemente crear escándalo tras escándalo, sin ninguna propuesta legítima para la ciudadanía que culpar de todo al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).



En el programa del 8 de marzo a las 2 p.m., Hernández, mejor conocido como Julio Astillero, le pregunta a Nájar sobre esa espiral declarativa que exige abiertamente una intervención de Estados Unidos a México contra los cárteles de la droga y si esto significa un “jaque” a la política obradorista de “abrazos no balazos”. Ante ello, el periodista responde, palabras más palabras menos:

“No, no, definitivamente no. Esto es la obsesión de algunos trasnochados a quienes les ha ganado el odio. En realidad, no hay algo más allá de ver cumplidos sus sueños rotos, sus sueños guajiros que no han podido cuajar, de afectar al presidente”.



No es la primera vez que piden una intervención de los Estados Unidos en México. Recuerdo a Pedro Ferriz de Con, quien una vez pidió abiertamente al presidente de Estados Unidos que interviniera en forma directa en México. Además, la directora de la revista Siempre, Beatriz Pagés, hizo un llamado abierto a desobedecer a las Fuerzas Armadas e instaurar un tipo de golpe de Estado.



Hay quienes están bien contentos con la petición de dos congresistas estadounidenses ante el Capitolio de Estados Unidos y avalado por un artículo publicado por el exfiscal William Barr, quien entre otras cosas pide que se tipifique a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas. Este personaje trumpista dice que el plan Colombia tiene que aplicarse en México porque es la panacea de la lucha contra el narcotráfico, sin considerar lo que significó para Colombia, justo la aplicación de esa estrategia sangrienta y que no cambió absolutamente nada la situación de sembrar y exportar las drogas de ese país, pero sí dejó miles de personas muertas.



El exfiscal estadounidense también dice en su texto que el único presidente que ha tenido el valor de enfrentar a los cárteles de la droga fue Felipe Calderón, este pobre sujeto que ensangrentó a México y llevó al país a una espiral de violencia que no se había vivido desde la Revolución Mexicana y desde la Guerra Cristera.



Creo que los mexicanos que apoyan este tipo de intervenciones están muy metidos en su burbuja de puro odio. Tienen que hacer un alto y revisar el costo que significa lo que están exigiendo los políticos estadounidenses y otros que se les suman.



Esto los desnuda una vez más, porque quienes están tratando de crear una enorme tormenta de una crisis política —que sí lo es y que tiene muchos elementos mediáticos, repercusión y de mensajes internos— no se dan cuenta de que el mensaje no solo es para el presidente López Obrador, sino también para el presidente Biden.



Los mexicanos que están felices con este escenario lo único que revelan es que hubo mucha razón en sacarlos del poder político, y que merecen la crisis que viven políticamente y de la cual no pueden recuperarse.



También muestra que hubo mucha razón en las millones y millones de personas que votaron contra ellos y no los quieren de regreso. Esa endeble oposición está demostrando que lo único que le interesa y le ha interesado siempre es su propio beneficio, en particular sus privilegios, su dinero, su clasismo y su racismo. No les importa la vida de la mayoría de los mexicanos.



Una muestra evidente es que esa oposición aplaude que se quiera intervenir al país no solo por la fuerza armada estadounidense, algo que difícilmente la clase política de EEUU apoyaría, por muy pragmática que sea. El crear un caos en su vecino —lo que ellos consideran su patio trasero, porque así lo ven— es crear un desorden que tarde o temprano afectará su propio territorio.



Lo único que se muestra con esta discusión y la idea de alegrarse y aplaudir la intervención de los “gringos”, es que los mexicanos les valemos queso, que no les importamos los mexicanos.

Así terminó su primera intervención el periodista en el programa “La mesa de periodismo” de Julio Astillero. Si quieres ver el programa completo visita #AstilleroInforma en YouTube.

Agustín Durán es editor de Metro de La Opinión de Los Ángeles, pero nació y creció en Ciudad de México hasta 1992.