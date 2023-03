10 ciudades en EE.UU. con la mayor cantidad de personas que alquilan una vivienda

Un análisis con miles de datos de vivienda encontró las 10 ciudades en Estados Unidos con la mayor cantidad de inquilinos.

La vivienda se ha convertido en un reto para millones de estadounidenses, principalmente por los altos costos de su venta y por las tasas hipotecarias históricas que han superado por momentos el techo del 7%.

Pero la falta de asequibilidad en la vivienda en venta también tiene su reflejo en la vivienda en alquiler, cuyos precios se han mantenido insoportablemente altos para las personas que, por una u otra razón, no son propietarios y deciden alquilar en lugar de pagar una hipoteca.

Muchas de estas personas que alquilan han encontrado diversos motivos para mudarse de ciudades, entre el arraigo del trabajo remoto y la búsqueda de oportunidades más asequibles, millones de estadounidenses se cambian de ciudad año con año.

La empresa IPX1031 llevó a cabo un análisis para determinar cuáles son las ciudades en el país con la mayor cantidad de personas que alquilan y, también, cuáles son las que tienen la mayor cantidad de propietarios.

El este es un imán para quienes alquilan vivienda

El análisis de miles de datos de vivienda de 300 ciudades en todo Estados Unidos encontró que los centros urbanos en la costa este concentran la mayor cantidad de personas que alquilan una propiedad.

De hecho, nueve de diez de las ciudades con la mayor concentración de inquilinos se ubica en esta región del país, y solamente una ciudad sale de esta constante, pues, aunque también se ubica en la costa este, su ubicación está totalmente al sur.

Las 10 ciudades con más inquilinos en EE.UU.

1.- Newark, New Jersey: 79.1% de inquilinos en la ciudad

2.- Elizabeth, New Jersey: 74.4% de inquilinos en la ciudad

3.- Paterson, New Jersey: 75.3% de inquilinos en la ciudad

4.- New Haven, Connecticut: 74.4% de inquilinos en la ciudad

5.- Hartford, Connecticut: 71.3% de inquilinos en la ciudad

6.- Jersey City, New Jersey: 71.1% de inquilinos en la ciudad

7.- Cambridge, Massachusetts: 69.8% de inquilinos en la ciudad

8.- Miami, Florida: 69.5% de inquilinos en la ciudad

9.- New York, New York: 66.7% de inquilinos en la ciudad

10.- Boston, Massachusetts: 65.2% de inquilinos en la ciudad

En el extremo contrario están las ciudades con la mayor cantidad de propietarios, las cuales están lideradas por la ciudad de Buckeye, Arizona, en la que el 92.3% de sus habitantes son propietarios de una vivienda.

De hecho, Arizona es el estado del país con la mayor cantidad de ciudades en el top 15, con la mayor cantidad de propietarios, con cuatro; seguido por Florida, con tres.

Ahora, en un análisis más cualitativo, IPX1031 también preguntó en qué estado te gustaría que estuviera la “casa de tus sueños”, en cuyo caso los más solicitados fueron: California, Florida, Nueva York, Washington y Colorado.

