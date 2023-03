Galilea Montijo: Así reaccionaron los famosos ante el anuncio de su divorcio

Tremendo revuelo generó la conductora Galilea Montijo luego de comunicar la noticia de su separación con el empresario Fernando Reina, tan solo unos días después de que sus compañeras en Andrea Legarreta y Tania Rincón anunciaran sus divorcios respectivamente.

“Desde el respeto y cariño que siempre han caracterizado a nuestra relación, queremos compartirles que después de 11 años de matrimonio, hace unas semanas decidimos separarnos y ya hemos concretado acciones civiles“, se lee en el comunicado que la tapatía compartió desde su cuenta oficial en Instagram.

A la par de su mensaje, Galilea Montijo informó que debido al estatus no público de su ahora ex pareja, no dará más declaraciones al respecto. Sin embargo, agradeció el apoyo que su comunidad digital le ha sabido otorgar a lo largo de los años. “GRACIAS siempre por su cariño y apoyo”, precisó.

Así reaccionaron los famosos ante la separación de Galilea Montijo

En un intento de salvaguardar su bienestar y el de sus seres queridos, Galilea Montijo limitó los comentarios de su publicación. No obstante, algunas celebridades del medio artístico lograron dedicarle su apoyo por medio de conmovedores mensajes.

Tal fue el caso de su amiga y compañera Andrea Legarreta, quien al haber atravesado una situación similar recientemente, le brindó un sabio consejo: “Te amo infinito mi reina hermosa!! Bendiciones a la familia!! Un día a la vez”.

Por su parte, Raúl “El Negro” Araiza se limitó a escribirle “Nada que decir si no presumir ser tu hermano!!! Te amooooo”, mientras que Tania Rincón le expresó el cariño y admiración que siente: “Te quiero muchísimo”.

El conductor de ‘La Casa de los Famosos’, Héctor Sandarti, envió sus mejores vibras:”Compañera, que sea lo mejor para los tres. Te quiero y aquí estoy siempre para lo que necesites”. Asimismo, Alma Cero se pronunció sobre el tema con el mensaje: “Lo mejor para tu familia y para ti @galileamontijo eres una súper mujer”.

Además de dicho grupo de celebridades, hubo otros famosos que optaron por dejar un mensaje breve o algún emoji que sirvió para dejarle saber a Galilea Montijo que estaban con ella en este difícil momento. Tal fue el caso de Lorena Herrera, Luz Elena González, Yanet García, Jacky Bracamontes, Marlene Favela y Consuelo Duval, por mencionar algunos.

