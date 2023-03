Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de marzo de 2023

ARIES

Hay amistades que te ven con ojos de amor sin embargo estás viviendo una etapa en cual desconfías hasta de tu propia sombra, nuevos proyectos en puerta y comenzarás a planear un viaje. Podrías ser víctima de celos por parte de una amistad, algunas ocasiones muestra interés sentimental por ti y otros simplemente te ignora. Si tienes pareja mejorará mucho la relación y una situación podría unirlos más que nunca. No aparentes por nadie algo que no eres, mentaliza lo que quiere y necesitas en tu vida y se te dará, pero no bajes la guardia pues los sueños se cumplen con trabajo y no caen del cielo. Debes ponerte perra en la cuestión de los negocios pues viene uno que te va a caer de perlas y si lo sabes aprovechar mucho mejor. Ten cuidado con exigir a quienes te rodean algo que tu no estarás dispuesto o dispuesta a dar. Trata de controlar lo que sale de tu boca, podrías dañar a quien de verdad quieres. Hay momentos en que te desespera la p3ndejez y mediocridad de otras personas, no te metas en camisa de once varas, atiende tus cosas y deja que las otras personas se las arreglen como les de su pinche gana. Expareja te ha pensado mucho y debido a eso tendrás un sueño con él o ella. No descuides tu salud y trata de descansar más. Un embarazo en amistad te pondrá feliz y la llegada de un dinero extra en próximas fechas.

TAURO

Si tienes pareja los celos se harán presentes pero una situación los unirá más que nunca, ponte perra con embarazos no deseados. Una fiesta en puerta y la llegada de una noticia especial. Si tienes una relación ten cuidado con andar prendiendo el boiler con otras personas. Hay oportunidades de nuevas amistades a tu vida, debes de ser muy inteligente para no dejar entrar en ellas personas falsas que solo buscan sacar información y algo de provecho de tu parte. No temas a nuevas oportunidades laborales, la vida te dará mejores oportunidades, pero deberás de ser muy inteligente pues podrías perder un buen trabajo por ir por uno que no te dejará ninguna ganancia. Momento de grandes cambios la mayoría muy buenos en el área de los negocios. Abrirás los ojos y mandarás bien lejos a esas personas que te jugaron chueco, traes mucha surte en juegos de azar y se aproxima viaje. Ten mucho cuidado con accidentes automovilísticos los cuales estarán a la orden del día. Algunas veces te achicopalas al recordar lo que pudo ser sin embargo las cosas siempre tienen un por qué y al final te dejan una gran lección. Momento de tomar decisiones muy importantes en tu vida. Te caerá la razón en tu vida y con ello se le caerá la máscara a una persona que considerabas importante, te decepcionarás mucho de él o ella.

GÉMINIS

Podrías sufrir cierto rencor por una persona que te traicionó sin embargo la vida les dará una segunda oportunidad para enmendar los errores. Ten cuidado con una traición con persona del trabajo o amistad, hay días en que deseas irte lejos y no saber nada más de dónde vives, ten paciencia y enfrenta tus problemas que en poco tiempo comprenderás el porqué de muchas cosas. Una nueva amistad se aproxima te hará entender muchas cosas. Perderás una amistad por malentendidos y familiar lejano se acercará más a la familia, ten cuidado con hablar de más cuando no te pidan tu opinión. Ponte perra en gastos y compras o saldrás bien canjeada. Cuídate de cambios de humor pues si tienes pareja podrías salpicarla con tus malas vibras y enojos. Posibilidad de cambio de residencia. Es momento de despedirte de todo eso que ya te hizo mucho daño y no te ha dejado avanzar, de creer en ti y en tus sueños y no dar explicaciones a quienes no te las están pidiendo. Explicaciones absurdas llegarán a ti de personas que querrán justificar sus errores, sabes darte cuenta cuando alguien te miente y lo pondrás en evidencia. Un viaje familiar podría mejorar mucho la relación entre ustedes. No tengas miedo de expresar tus sentimientos, el día de mañana podría ser tarde para hacerlo, hazlo cuando lo sientas.

CÁNCER

No permitas que te manipulen ni hagan de ti un títere, recuerda que tú tienes la última palabra en tu vida, en la medida que exijas se te dará. Es importante que les pongas un alto a esas personas que solo tiran la piedra y esconden la mano, te has rodeado de personas falsas e hipócritas que solo te roban tu energía y buscan la manera de afectarte. Es momento de mandar a la mi3rda a esas personas que han buscado shingarte o dañarte con cometarios p3ndejos, es momento de que te pongas más perra que bonita para que no dejes que nadie haga lo que quiere contigo. No aparentes por nadie algo que no eres, mentaliza lo que quiere y necesitas en tu vida y se te dará, pero no bajes la guardia pues los sueños se cumplen con trabajo y no caen del cielo. Entrarás en un ciclo muy bueno con toda la actitud, recuerda que estas en una etapa muy perra en la cual vienen grandes cambios, no desconfíes de tu capacidad de cumplir tus sueños y metas, vienen días cargados de cosas positivas, muchos planes se concretan y en lo laboral excelente plano. Si tienes pareja los celos se harán presentes pero una situación los unirá más que nunca. Hay momentos que te desespera mucho el no poder concretar tus metas y sueños, debes de esperar el momento clave, sino luchas por lo que quieres solo no va a llegar.

LEO

Cuidado con noticias del pasado que podrían causarte un disgusto de último momento. Amistad termina relación y podría necesitar de tu apoyo. No finjas sentimientos que no sientes, trata de no exigir lo que no puedes dar y ofrecer. No permitas que te manipulen ni hagan de ti un títere, recuerda que tú tienes la última palabra en tu vida, podrías sufrir cierto rencor por una persona que te traicionó sin embargo la vida les dará una segunda oportunidad para enmendar los errores; si consideras que no debe de permanecer en tu vida no des falsas esperanzas y manda todo a la mi3rda. Viene un viaje muy perro para ti el cual te va a salir de lo mejor y te divertirás al 100. Es momento de consolidar proyectos los cuales habían quedado inconclusos y no se habían podido realizar. Persona de tez morena clara llega a tu vida y podría meterte en problemas con tu familia. Ten cuidado con cambios repentinos en tu vida, sino vas a mejorar en tu persona no los hagas o podrías perder grandes cosas. Ponte perra con una traición que viene por parte de familiar cercano porque te va a doler demasiado. Duerma más y cuida más tu salud pues podrías enfermarte en estos días. En el amor es importante que te lleves las cosas con calma y no apresures nada o de lo contrario podrías cometer graves errores.

VIRGO

Cuídate de accidentes en el trabajo o en la calle porque vas a andar con una suerte de la shingada. No permitas que chismes te hagan sentir mal, toma las cosas de quien vienen. Trata de llevar una vida más plena y feliz y disfrutar todo lo que llegue a tu vida así sean triunfos o fracasos pues de todo obtendrás algo bueno. Viene una salida de la ciudad y la posibilidad de hasta cambiar de residencia y eso traerá nuevas energías y amistades. Cambio de planes de última hora, te enteras de que una amistad andará hablando mal de ti, familiar se enferma, pero saldrá adelante. Noticia inesperada laboral que te dejará muy buenas ganancias. Recuerda que la vida se hizo para ser feliz y disfrutar hasta nuestros errores y aciertos, algunas veces te quejas de cosas insignificantes y no te das cuenta de que los pequeños detalles son los que te hacen feliz a ti y a los que te rodean, vive intensamente y no te quedes con ganas de nada pues la vida tarde o temprano cobrará factura. Ten cuidado con tus pies y rodillas pues hay posibilidades de caídas y fracturas. Hay momentos en que te desesperas al no ver cumplidas tus metas, recuerda que lo único que caen del cielo es la lluvia, ponte las pilas y trabaja en lo que deseas que está por cumplirse.

LIBRA

Un ciclo muy bueno se aproxima y pronto tendrás noticias de personas que son muy importantes para ti. Cuídate de accidentes en el trabajo o en la calle. No permitas que chismes te hagan sentir mal, toma las Amor del pasado se hará presente, pero sabrás evitarlo. No tengas miedo a decir lo que sientes, te has endurecido el corazón y eso se debe a personas que te han fallado o han jugado chueco contigo. cosas de quien vienen. Te enteras de rompimiento de relación de amistad. Es posible que un chisme sobre persona del pasado te llegue, no tiene por qué afectarte ya es punto y aparte. Ten mucho cuidado con proyectos de última hora los cuales no te van a salir como esperas y eso podría complicarte mucho la cuestión económica. Andarás confundido en el corazón por cierta persona que apareció en tu vida, aprende a disfrutar a esas personas el tiempo que tengan que durar, no te claves y deja que la vida decide si lo pone o no en tu camino. Cambia la manera de ser con quien te trata bien, sueles valorar más a quien solo te lastima y da dolores de cabeza, eres muy de que te gusta que te traten mal. Si tienes ya una relación habrá mucha miel en estos días y te sentirás más amado o amada que nunca. Es momento de creer en tu capacidad de lograr lo que deseas porque sin darte cuenta estás muy cerca de conseguirlo.

ESCORPIO

Trata de buscar el equilibrio en todo, no permitas que comentarios y chismes de personas sin qué hacer te arruinen tu día. Hay muchas posibilidades de un viaje o de cambio de carro o domicilio, no tengas miedo en darte tus gustitos. Vienen cambios importantes en los cual madurarás mucho y mandarás bien lejos a todas esas personas que te han traicionado a tus espaldas, entre esas personas irá una amistad muy querida. Algunas veces sueles esperar mucho de los demás y ese es el problema por el cual te decepcionas de todo. Deja de pensar tantas cosas a la hora de ir a dormir, disfruta tu presente y el futuro déjaselo a Dios que él se encargará de él más si ya no sabes cómo resolverlo. Debes aprender a cuidar más la cuestión de tus riñones e hígado para que no tengas problemas más adelante. Tienes el poder pa consolidar tus sueños y mostrarles a quienes no creyeron en ti de lo que eres capaz y hasta dónde puedes llegar, hazlo pero que sea por satisfacción propia. Las personas te buscan mucho porque siempre tienes el buen consejo para darles, date la oportunidad de tomar en cuenta esos consejos para ti también pues sueles no quedarte con ellos. Muchas oportunidades de realizar un viaje y con el cambio en tu estado de ánimo que te van a beneficiar.

SAGITARIO

Momento de ir a lo seguro en esa compra que quieres realizar pues te ayudará en muchos aspectos sobre todo en el área de lo económico. Deja de pensar tantas cosas a la hora de ir a dormir, disfruta tu presente y el futuro déjaselo a Dios que él se encargará de él. No finjas sentimientos que no sientes, trata de no exigir lo que no puedes dar y ofrecer. Tienes el poder pa consolidar tus sueños y mostrarles a quienes no creyeron en ti de lo que eres capaz y hasta dónde puedes llegar. Es posible que llegue una oportunidad de cambio laboral, estarás algo tenso o tensa al no saber qué decisión tomar, agarra el toro por los cuernos y haz lo que te dicte tu corazón. Si estas soltero o soltera ten en cuenta que en el amor hay que aprender que hay prioridades en tu vida y en este momento esa prioridad deberá de ser tu crecimiento profesional y económico y no el de tener a tu lado una pareja. Tus sueños y metas son tu responsabilidad y deberás de cumplirlos sin dar explicaciones a otras personas. Cambios laborales se aproximan. Aprende a disfrutar la vida como nunca antes lo hiciste y dejar de esperar algo de las demás personas. Momento de ser más hija de la shingada para que nadie abuse de tu corazón y buena voluntad, no es momento de quejarse sino de darle para delante y quitar todo eso que estorba en el cumplimiento de tus sueños. Nuevos amores en puerta, es posible que te llegue la persona que tanto has esperado en estos días sin embargo habrá muchos problemas y situaciones que podrían alejarlos, debes aprender a controlar tu carácter pues es muy cambiante y bipolar y en algunas ocasiones ni tú te aguantas.

CAPRICORNIO

No seas tan celoso o celosa que te haya ido mal en el pasado no significa que volverá a pasar. Siempre de frente y enfrentando lo que viene. Un ciclo muy bueno se aproxima y pronto tendrás noticias de personas que son muy importantes para ti. Cuídate de tus articulaciones y bájales a los niveles de azúcar pues podrías subir mucho de peso en estas fechas de semana santa. Hay muchas posibilidades de un viaje o de cambio de carro o domicilio, no tengas miedo en darte tus gustitos. Se avecinan cambios en tu forma de actuar con ciertas personas y con justa razón, perderás la venda de la cara y comenzarás a tratarlos como se merecen. Cambios se avecinan en muchos terrenos, es importante que aprendas a no caer en tentaciones que podrían llevarte a cometer errores muy graves. Amistad termina relación y podría necesitar de tu apoyo. Cambio de planes de última hora. Si tienes pareja y tienes dudas sobre el amor de tu pareja, investiga un poco más en sus pertenecías y podrías aclarar ciertas dudas que tienes sobre su fidelidad. Cambia la manera de ser con quien te trata bien, sueles valorar más a quien solo te lastima y da dolores de cabeza, eres muy de que te gusta que te traten mal. Viene un amor muy fuerte en caso de estar soltero o soltera, pero tienes que ser muy inteligente y desarrollar más tu sexto sentido pues podría haber muchas mentiras que arruinen todo.

ACUARIO

Cuidado con esperar más de personas que no te ofrecen nada más que dolores de cabeza. Trata de vivir la vida más a la ligera y librarte de quien solo te ofrece mentiras, engaños y traiciones. Te vas a enterar de noticia sobre un familiar, te darás cuenta de que no es de fiar y que no merece tenerte en su vida. Debes ser muy perra en aspectos del dinero porque se te va a ir como agua y después no sabrás como saldar ciertas deudas que te dejará. Ya no te compliques la existencia, depura de tu alrededor esas personas que no te aportan nada más que dolores de cabeza. Hay oportunidad de negocio de ventas o de algo que tiene que ver con alimentos, se augura mucho éxito y mejoras económicas. La llegada de dinerito extra o la consolidación de un negocio aparecerán en fechas muy próximas. Es probable que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, últimamente se te resbalan los malos comentarios hacia tu persona. Hay oportunidades de nuevas amistades a tu vida, debes de ser muy inteligente para no dejar entrar en ellas personas falsas que solo buscan sacar información y algo de provecho de tu parte. No temas a cambios, la vida te llenará de momentos inolvidables con una persona especial que ha llegado o está por entrar en tu vida.

PISCIS

Viaje en puerta y la llegada de nuevas amistades, trata de ser más paciente y de no enojarte por cualquier error de los demás. Toma en cuenta los consejos de la familia y no manipules a tu pareja en caso de tener una. Podrías caer en malestares estomacales y dolores musculares debido a una comida de la calle. No temas a cambiar aspectos que sabes no te benefician solo que si lo haces que sea por ti y para ti. Es momento de iniciar de cero y mostrarle al mundo, pero sobre todo a ti quién eres y lo que puedes lograr, recuerda siempre perra nunca inperra. Es momento de un cambio de imagen el cual te haga ver con más experiencia y jamás dejada. Explicaciones absurdas llegarán a ti de personas que querrán justificar sus errores, sabes darte cuenta cuando alguien te miente y lo pondrás en evidencia. No descuides tu salud y trata de descansar más. Si tienes pareja trata de controlar tu humor y no traer pleitos del pasado al presente, podrían crear conflicto. Aprende a valorar quién eres, no te dejes caer ni vencer por nadie, entras en una etapa muy perra llena de altibajos, días andarás que no te caliente ni el sol y otros días serás una perita en dulce con todo el mundo, ten cuidado con las oportunidades que llegarán en estos días pues por pensarle mucho podrías quedarte como el perro de las dos tortas si ninguna.