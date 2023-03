¿De qué murió el primer actor Don Ignacio López Tarso?

A los 98 años de edad dejó de existir el primer actor Don Ignacio López Tarso, quien nos dejó un legado en el cine, la televisión y el teatro que sin duda cambió el entretenimiento para siempre.

Pues fue el actor que abrió las puertas para que los mexicanos fueran vistos por primera vez por el cine de Hollywood, así lo reveló el experto en cine Julio Patán para Foro TV. Pero ¿cuáles fueron los motivos que llevaron al deceso del gran actor mexicano?, quien siempre se mostró como un roble ante su público.

El actor de reconocidos proyectos que llegaron hasta el Óscar como “Macario” pereció después de permanecer casi una semana hospitalizado. Después de que fuera internado el pasado 3 de marzo.

Pues le fue detectada una neumonía que ya lo había aquejado con anterioridad en 2022, además de que tuvo una oclusión intestinal. Pero su hijo, Ignacio Aranda, confesó hace unos días que este mal habría sido solucionado por los médicos.

Pero lo que de plano no lo dejaba en paz fue la neumonía que empeoró su salud de manera significativa. Horas antes de su fallecimiento, Aranda dio algunos detalles de cómo se encontraba la salud de su padre.

“Tiene insuficiencia renal, cardíaca, pulmonar, etc. Está semi inconsciente. No puede hablar. No puede comer. Le puse a Vivaldi en la madrugada. Estuve con él desde las 11 pm”

DON IGNACIO LÓPEZ TARSO