5 consejos de expertos para teñir una terraza

By Haniya Rae

Updated by Daniel Bortz

El agua puede afectar el acabado de un porche o terraza de madera, ya sea por los daños de una lluvia torrencial o los montones de nieve acumulada. Descubre aquí si el tinte de tu terraza aún protege la madera y si repele el agua. Si no es así, es hora de volver a teñir.

Consumer Reports prueba docenas de tintes sólidos, semitransparentes y transparentes para averiguar cuál dura más. El peor solo duró un año. Pero lo ideal sería que durase de tres a cinco años.

Los ingenieros de CR aplicaron dos capas de tinte a las tablas de pino y las colocaron en el techo de nuestra sede en Yonkers, N.Y. Orientamos las tablas hacia el sur y las inclinamos hacia abajo, como un techo, para intensificar los efectos del sol y el clima de hasta tres años.

Un año de prueba te dice cómo le irá a un tinte en un año en tu terraza o aproximadamente tres años de exposición a la intemperie en las superficies verticales de tu hogar (revestimiento o cercas), como verás en nuestras calificaciones de tintes para madera.

Para un porche envejecido y con madera astillada, la aplicación de un tinte sólido puede darle algunos años más de vida. El tinte mantendrá las astillas en su lugar y rellenará las grietas pequeñas.

Antes de teñir, realiza una inspección de seguridad usando la lista de verificación de 10 puntos de la North American Decking and Railing Association. Luego, sigue los siguientes consejos de los profesionales de pintura de Consumer Reports para teñir tu terraza.

También puedes consultar nuestra guía de compras de tintes para madera para obtener más información sobre los diferentes tipos de tintes. Y los miembros de CR digital pueden también ver nuestras calificaciones completas de tintes para madera.

1. Verifica el pronóstico del tiempo

El tinte para madera no se adherirá bien a la madera húmeda y puede agrietarse y pelarse. Usa el producto sobre madera seca cuando no haya llovido durante varios días y el pronóstico del tiempo muestre al menos dos días de clima seco entre 50 °F y 90 °F. La humedad entre baja y media promueve un secado más rápido. El teñido bajo la luz solar directa también puede ser un problema porque el tinte se secará demasiado rápido antes de que la madera pueda absorberlo. Si el proyecto en el que estás trabajando está expuesto a la luz directa, intenta elegir un momento del día que permita que el tiente se absorba y se seque antes de que le del sol.

2. Prepara la superficie

La madera debe estar libre de suciedad y manchas para que el tinte se adhiera correctamente. Comienza lijando los lugares astillados y usa una máscara de seguridad para evitar inhalar el polvo. Barre la terraza o porche y usa una espátula para quitar el suciedad de entre las tablas. Limpia la madera aplicando un limpiador de cubierta. O usa una lavadora a presión, pero si lo vas a hacer, ten en cuenta que la madera necesitará de dos a tres días para secarse.

Para un porche construido antes de 2004 que se está pelando, sugerimos contratar a un profesional equipado para eliminar de forma segura el acabado, el polvo y los escombros. Esto es debido a que antes de 2004, la mayoría de las terrazas estaban hechas de madera tratada a presión con arseniato de cobre cromado (CCA) para combatir la podredumbre y los insectos. Lijar esta madera libera el arsénico tóxico en el aire y el suelo de alrededor.

3. Usa las brochas adecuadas

Las brochas sintéticas son ideales para aplicar un tinte a base de agua en la madera. Las cerdas naturales, por otro lado, son huecas y pueden perder su rigidez, se aflojan a medida que absorben el agua en el acabado. ¿Prefieres un rodillo? Usa uno de ¼ de pulgada o menos. Eso te permite aplicar una capa delgada de tinte que se adhiere a la madera sin acumularse.

4. Haz coincidir el tipo de tinte con tu madera

Cada tipo de tinte tiene sus ventajas, y el que ya tengas en tu terraza afectará a tu futura elección. “Si la madera está recubierta con un tinte sólido, no puedes aplicar un tinte transparente o semitransparente sobre ella”, dice Rich Handel, ingeniero de pruebas de CR que supervisa nuestras calificaciones de tintes para madera y cubiertas. El tinte sólido tapa los poros de la madera, evitando que uno transparente o semitransparente penetre en la madera. “Pero un tinte sólido se puede aplicar sobre cualquier tipo de mancha”, añade.

5. Aplica capas finas

Si estás usando varios galones de tinte para tu proyecto, primero mézclalos para asegurarte de que el color sea uniforme. Luego haz trazos largos y suaves para teñir dos o tres tablas a la vez. Aplica tintes sólidos en capas delgadas y tintes semitransparentes o selladores transparentes en capas todavía más delgadas. Esto evita que se formen charcos que no empapen la madera y hagan que el tinte se desprenda cuando se seque. Cualquiera que sea el tipo de producto que emplees, aplica dos capas para comprobar que no haya lugares sin cubrir y así obtener un acabado más uniforme.

Los 3 mejores tintes para madera de las pruebas de CR

Para ver qué tan bien funcionan los diferentes tipos de tintes para madera, consulta las calificaciones completas de tintes para madera de CR. Además de las calificaciones individuales para cada una de nuestras categorías de prueba, nuestra sección características y especificaciones (Features & Specs) te dirá si un tinte es bueno para resistir el agrietamiento, la decoloración, la suciedad y el moho. Los miembros de CR digital pueden seguir leyendo para conocer las reseñas de tres de los mejores tintes para madera en nuestras calificaciones.

