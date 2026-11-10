Votantes de California rechazan la Proposición 40 para un impuesto a multimillonarios

Los electores de California rechazaron la Proposición 40, que establecía un impuesto sobre el patrimonio de los multimillonarios del estado, durante las elecciones de mitad de mandato realizadas el 3 de noviembre de 2026.

El fracaso de la propuesta representa una victoria para los líderes demócratas que desde un inicio se mostraron en contra de ella, como el gobernador Gavin Newsom, quien se menciona como posible candidato a la presidencia en 2028. Los opositores aseguraron que su aprobación habría provocado una salida del Estado de los multimillonarios.

Según datos de la Secretaría de Estado de California, el No a la Proposición 40 obtuvo 5,913,008 votos (52.8%), mientras que el Sí recibió 5,291,543 votos (47.2%), hasta la tarde de este martes 10 de noviembre.

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La mayoría de los electores de California devolvieron sus papeletas por correo, con la oportunidad de que los paquetes que se recibieron al menos una semana después y con el matasellos con la fecha del día de las votaciones, puede ser contabilizada, lo que significa que los resultados puedan conocerse varios días o semanas después.

Este lunes, la agencia AP determinó que el No a la Propuesta 40 había recibido suficientes votos para ser considerada como ganadora.

Los impulsores por el No a la Proposición 40 recaudó aproximadamente 10 veces más que los promotores por el Sí. Supuestamente, el cofundador de Google, Sergey Brin, habría aportado más de $100 millones de dólares a un comité de acción política que trabajaba para que no se aprobara la medida.

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La iniciativa proponía un impuesto único del 5% para los californianos con un patrimonio con un valor superior a los $1,000 millones de dólares.

Los recursos se destinarían, en su mayor parte, para compensar los recortes en la financiación federal para la atención médica, y el 10% para programas de educación y asistencia alimentaria.

El sindicato SEIU United Healthcare Workers West, que se manifestó a favor de la Proposición 40, afirmó que era necesario para compensar los casi $100,000 millones de dólares que California perderá en financiación federal para la atención médica durante los próximos cinco años.

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La Proposición 40 fue la prueba más importante que ha enfrentado el país hasta ahora sobre una idea que los progresistas han defendido durante años: aumentar los impuestos a los multimillonarios centrándose en la principal forma en que obtienen su dinero, a través de sus inversiones, en lugar de los salarios que reciben por su trabajo.

Multimillonarios destinaron millones de dólares a un comité de acción política, Building a Better California, que trabajó para derrotar la medida. El comité, que respaldó otras proposiciones en la boleta electoral diseñada para anular el impuesto, recaudó más de $333 millones de dólares.

Aproximadamente la mitad de los votantes con un ingreso familiar anual inferior a $100,000 dólares estaban a favor de la Proposición 40. Cerca de 6 de cada 10 votantes californianos con un ingreso de $100,000 dólares o superior se manifestaron en contra.

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Planned Parenthood y la Asociación Médica de California, aliados del Partido Demócrata, formaron parte de una coalición que se oponía a la iniciativa.

Estaban preocupados por la forma como se repartirían los ingresos fiscales y el posible impacto en el presupuesto estatal si se producía una salida masiva de contribuyentes millonarios. El presupuesto de California depende, en gran medida, del impuesto sobre la renta de los residentes más ricos del Estado.

“La Proposición 40 fue un experimento temerario llevado a cabo sobre la economía de nuestro estado, sin tener en cuenta los daños que causaría”, dijo la coalición en un comunicado.

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Newsom consideró que un impuesto sobre el patrimonio en California perjudicaría al Estado, pero apoya un impuesto mínimo nacional para cualquier persona con un patrimonio neto superior a $100 millones de dólares.

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