Guillermo del Toro da un importante consejo a los latinos que siguen sus pasos en el cine

Guillermo del Toro triunfó en los Premios Oscar, donde ganó en la categoría de Mejor Película Animada con “Pinocchio”. Este acto puede abrir las puertas a otros latinos en Hollywood, pero considera necesario que los cineastas hagan un buen trabajo para continuar con esa apertura.

Poco después de obtener su estatuilla dorada, el director mexicano conversó con los periodistas en la sala de prensa, y dio un importante consejo a los colegas que siguen sus pasos en el cine.

“Cada vez que haces un trabajo como latino o minoría no estás solo. Y el primer deber de la representación es hacerlo muy bien, ya que no es solo para ti. Lo haces para la gente que viene detrás de ti y busca oportunidades. Y si no lo haces cierras la puerta. Las cosas han cambiado desde que llegué en los noventa”, expresó.

Guillermo del Toro habla del racismo hacia los latinos en Hollywood

En el mismo encuentro con los medios de comunicación, Guillermo del Toro recordó una charla que tuvo con su amigo Guillermo Navarro, ganador del Oscar a Mejor Fotografía por “El Laberinto del Fauno”, en la cual le cuestionaron en tono de “broma” para qué necesitaba un cineasta mexicano, si ya tenía jardinero.

“Había mucho racismo abiertamente. Un techo de cristal. Y lo tienes que empujar todo el tiempo. No termina con una generación. No termina con una persona. Juntos [hay que] empujar los límites y crear oportunidades”, confesó el cineasta mexicano.

El tapatío de 58 años, ya había ganado previamente otras estatuillas doradas en el Oscar en las categorías de Mejor Director y Mejor Película por la cinta “The Shape of Water”.

