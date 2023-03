Misiles hipersónicos rusos: lo que hay que saber

Ucrania sufrió uno de los bombardeos más intensos el jueves 9 de marzo, cuando Rusia atacó objetivos en todo el país. Las fuerzas de defensa ucranianas afirmaron que Rusia había utilizado misiles hipersónicos en los ataques. Según las autoridades ucranianas, al menos nueve civiles murieron en los ataques con misiles contra la capital, Kiev, y otros lugares, como la ciudad oriental de Járkov y pueblos de la región occidental de Lviv.

Moscú ya había utilizado misiles hipersónicos en 2022, en las primeras semanas de la guerra. Se les considera un tipo especial de misiles. Aquí te explicamos por qué.

