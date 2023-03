Andrea Legarreta vuelve a dar positivo a Covid-19, horas después de reencontrarse con Erik Rubín

Todo parece indicar que las sorpresas a Andrea Legarreta están lejos de terminar, pues recientemente informó a sus seguidores en redes sociales que nuevamente dio positivo a Covid-19; esto a solo unas horas de haber convivido con su ahora ex pareja, Erik Rubín, en el programa “Hoy”.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la presentadora de televisión se sinceró sobre esta noticia con sus millones de seguidores. Para ello optó por una publicación simple y directa que dejó con la boca abierta.

El anuncio consistió en una fotografía donde se aprecia a Andrea Legarreta con una prueba positiva de Covid en mano mientras se escucha de fondo la popular canción “Oh-No” de Capone. “¿Otra vez?, nooo”, escribió la famosa para acompañar la inesperada publicación.

El shock inicial de su comunidad digital se vio eclipsado por el hecho de que la conductora había estado en compañía de Erik Rubín tan solo unas horas antes de su resultado positivo. ¿La razón? Una conmovedora entrevista que los llevó a ambos a romper en llanto.

Andrea Legarreta vía Instgram. pic.twitter.com/eUBoRIphVf — Miss News (@MissNews5) March 14, 2023

Para sorpresa del público, durante la mañana del pasado lunes 13 de marzo, Rubín apareció en el foro de “Hoy” acompañado por su hija Mía, en lo que constituyó la primera aparición pública el ex Timbiriche y Legarreta desde que dieron a conocer la noticia de su separación.

Durante la charla, Andrea Legarreta y Erik Rubín recordaron con nostalgia algunos de los momentos más especiales de su relación. Asimismo, aprovecharon el espacio para agradecer el apoyo que sus fanáticos han mostrado ante su inminente divorcio.

“Quisiera agradecerle a la gente porque es un buen momento para nosotros hacerlo, porque en medio de lo que puedan decir sí hay mucho amor y hay mucha gente que le cuesta aceptarlo. ‘¿Pero cómo?’ Pues sí, no puedes dejar de amar a una persona que te dio lo más bello de tu vida, los momentos más hermosos y que no lo entiendan eso ya no es problema de nosotros, es problema de ustedes. Gracias a los que nos han dado mucho amor”, dijo Legarreta.

Te puede interesar:

• Andrea Legarreta entrevista entre lágrimas a Erik Rubín en “Hoy” y hablan de su relación amorosa

• Erik Rubín niega “beso” a Apio Quijano en pleno concierto | VIDEO

• Andrea Legarreta manda indirecta que parece ser para Erik Rubín: “Sé feliz con quien te importa”