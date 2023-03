Paulina Rubio rompe el silencio sobre la separación de Erik Rubín y Andrea Legarreta

La cantante mexicana Paulina Rubio le hace honor a su famosa canción “Ni una sola palabra”, pues es una de las artistas que procura hablar muy poco con respecto a su vida privada. Pero esta vez decidió hacer un muy breve comentario sobre la separación de su expareja, Erik Rubín y la conductora Andrea Legarreta.

Y es que es imposible no recordar que hace más de 30 años, tanto Rubio como Rubín fueron una de las parejas más mediáticas del espectáculo, pues fueron integrantes de la famosa banda Timbiriche.

Pero su romance fue aún más sonado después de la batalla musical que protagonizó con Alejandra Guzmán por el cariño de Erik.

Pues incluso ambas sacaron canciones con indirectas entre ellas. Guzmán lanzó “Hey güera”. Mientras que Rubio lanzó “Mío”, y al final ninguna se quedó con el músico.

¿Qué dijo Paulina Rubio de Erik Rubín?

La intérprete de “Yo no soy esa mujer” había tratado no dar ningún comentario al respecto de esta mediática separación. Pero ya hubo un momento que por más que quiso no lo pudo evitar.

Paulina fue invitada a la famosa fiesta que organiza Elton John tras finalizar la ceremonia de los premios Oscar 2023, en donde Paulina se limitó a decir al respecto: “Le quiero, es mi hermano”.

Ante esto, Pau se dejó ver muy empática con la polémica pareja conformada por Erik y Andrea Legarreta. Pues con ello dejó a un lado los rumores que llegaron a señalar que ella todavía sentía algo por el extimbiriche.

Rubio también aprovechó para hablar sobre su nuevo material que lleva por nombre “No es mi culpa”, así lo declaró para “Ventaneando”, pues se dijo más que emocionada por traer nueva música para sus fans.

“Muy feliz, muy contenta, me encanta estar haciendo lo que me gusta y decir en las canciones lo que van sintiendo mis fans conmigo. Es un himno para todos, es unisex”. PAULINA RUBIO

