Rafa Puente y sus llamativos zapatos de más de $4,000 dólares que lució en la Liga MX

Pumas de la UNAM no pasa por su mejor momento futbolístico. La era de Rafa Puente no ha sido la mejor. El conjunto azteca acumula cinco derrotas en los últimos seis partidos y no hay síntomas de mejoría. Uno de los principales señalados es su entrenador, Rafa Puente. Pero en esta última jornadas las críticas fueron olvidadas por unas populares zapatillas que usó el estratega en su último partido del fútbol mexicano.

Los del Pedregal cayeron de visitante en la última jornada de la Liga MX. Cruz Azul defendió su estadio y logró derrotar 1-0 a Pumas de la UNAM. Además de las críticas por el funcionamiento de un equipo que solo remató una vez al arco, las miradas fueron dirigidas a los zapatos del estratega Rafa Puente.

Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG "Military Blue" 🌵 pic.twitter.com/twOIcuneny — WSSP! Brasil (@WassupCompany) June 5, 2021

El mexicano usó unos Air Jordan 1 Low OG SP “Travis Scott X Fragment”. Lo que tienen de especial estas zapatillas es que ya no se encuentran a la venta. Las páginas oficiales no disponen más ejemplares de este modelo, por lo que los revendedores se han apoderado del mercado.

Estas zapatillas podrían alcanzar un precio de $4,500 dólares en reventa. Al ser la única manera de conseguir este modelo de Nike, algunos revendedores pueden ofrecerlos hasta en $9,000 dólares.

Unas Jordan no desvían la atención sobre Pumas de la UNAM

A pesar de que se ha hablado mucho sobre el calzado de Rafa Puente, lo cierto es que Pumas de la UNAM no logra despertar de su mala racha. el conjunto azteca sumó su cuarta derrota en cinco partidos y los puestos de Liguilla están cada vez más lejos.

Los del Pedregal marchan en la decimocuarta posición de la Liga MX a un punto de colarse en los puestos de clasificación, pero al no poder sumar puntos el objetivo se aleja con el pasar de las jornadas.

