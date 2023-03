Investigan a Melania Trump por recaudación de fondos en evento VIP

La exprimera dama Melania Trump se encuentra bajo investigación por la recaudación de fondos para supuestas acciones caritativas.

Fue The New York Times que informó sobre la indagatoria, señalando que la esposa del expresidente Donald Trump está vendiendo boletos para un evento de “alto nivel” en abril.

Según los organizadores, las ganancias del evento beneficiará una iniciativa del programa “Be Best” (“Sé Mejor”), la cual se llama “Fomento del futuro”, para ofrecer becas a jóvenes bajo el cuidado del Estado.

El reporte señala que no hay alguna organización llamada Fostering the Future o Be Best registrada en Florida, lo que levanta sospechas.

El costo de los boletos, se indica, es de hasta $50,000 dólares, pero se desconoce cuánto de ese dinero iría a actos de caridad prometidos.

Melania Trump criticó el reporte del Times, realizado el 12 de febrero pasado.

“Todo se ha hecho legalmente, y todos los documentos están en proceso. Lea con precaución, los típicos medios corruptos”, tuiteó la exprimera dama en su cuenta persponal. “Estamos trabajando con Bradley Impact Fund, un fondo asesorado por donantes, para seleccionar organizaciones benéficas que recibirán las donaciones para los niños de crianza”.

El reporte del Times ocurrió al mismo tiempo que reveló una indagatoria de que el dinero de un evento de recaudación organizado por el expresidente Trump no fue directo a su campaña política, como se prometió.

