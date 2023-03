Julián Quiñones comandó al Atlas para lograr remontada ante Deportivo Olimpia en la Concachampions

El mediocampista colombiano Julián Quiñones participó en tres de los cuatros goles anotados por Atlas para así ser la estrella del compromiso que determinó el pase del equipo mexicano ante el Club Deportivo Olimpia que nada puso hacer en su visita al Estadio Jalisco de Guadalajara, esa que culminó 4-0 en su contra.

Atlas comenzó con su misión con el pie derecho, pues gracias a Julián Quiñones, al 38, se puso en ventaja. El mediocampista colombiano se valió de un disparo con su cabeza para agitar las redes y así comenzar a construir el camino a lo que se perfilaba como una remontada.

THERE'S THE FIRST ON THE NIGHT FOR @AtlasFC_en 👏



They now move to 4-2 on aggregate! pic.twitter.com/70ramwc42o — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 15, 2023

Posteriormente, el segundo de la noche cayó en suelo mexicano. Para ello, Atlas se valió de Ozziel Herrera, quien disparó con la derecha desde muy cerca tras un centro de Quiñones desde el banderín del corner que quedó rebotando dentro del área. El esférico entró justo al palo izquierdo de forma rastrera. 👏 @AtlasFC gets their second of the evening!



The three goal advantage for Olimpia is down to just 1️⃣ pic.twitter.com/v5BkEop4B6— FOX Soccer (@FOXSoccer) March 15, 2023

No obstante, el 2-0 no le alcanzaba a Atlas, motivo por el cual el cuadro azteca seguía peleando, algo que le dio los frutos de un tercer tanto en la noche. Para lograr esto, Aldo Rocha mandó a guardar el balón con un disparo con la derecha desde el centro del área tras ver con el esférico rebotó en el poste tras un intento desde fuera del área. The 3-0 scoreline they wanted, the 3-0 scoreline @AtlasFC_en deserved 🤯



As it stands, Atlas advances on away goals 4-4 on aggregate! pic.twitter.com/QrtNY28wJy— FOX Soccer (@FOXSoccer) March 15, 2023

En los últimos minutos, ya en el agregado, un cuarto gol cayó para el conjunto de Guadalajara. Nuevamente el colombiano Quiñones anotó su nombre en la lista de goleadores, en esta oportunidad, disparó con la derecha desde el centro del área disparo rastrero, junto al palo izquierdo, tras conectar con Brayan Trejo. JULIÁN QUIÑONES CALLED GAME FOR @AtlasFC_en 🍿 pic.twitter.com/1h31IP8sWp— FOX Soccer (@FOXSoccer) March 15, 2023

Con este resultado, Atlas le dio la vuelta a la llave, pues tras la derrota 1-4 en condición de visita, colocó el global 5-4 y se coló a los cuartos de final de la Concachampiosn. Además, se convirtió en el cuarto equipo azteca en remontar una diferencia de 3 goles en la competencia internacional del continente.

América vs. Toluca en 2003, América vs. Herediano en 2015 y Pumas vs. New England en 2022 son los otros equipos mexicanos capaces de realizar la voltereta en la llave.

ATS 4-0 OLI (FT) – @AtlasFC es el CUARTO equipo mexicano que remonta una diferencia de 3 goles en una eliminatoria de la máxima competición de clubes de @Concacaf a doble partido, tras América vs. Toluca en 2003, América vs. Herediano en 2015 y Pumas vs. New England en 2022.— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 15, 2023

