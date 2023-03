Deportan al pastor Hugo Gómez a Guatemala, tras casi cuatro años de detención en Adelanto

Luego de permanecer privado de su libertad por casi 4 años en el Centro de Detención de Adelanto, el pastor Hugo Rolando Gómez Osorio fue deportado a Guatemala, dejando a su esposa y sus tres hijas sumidas en la más profunda de las tristezas.

“El 7 de agosto por la tarde entraron sorpresivamente y con violencia a mi celda de Adelanto, dos oficiales del ICE (Servicio de Migración y Aduanas) y 6 oficiales de GEO (la compañía privada que administra el Centro de Detención de Adelanto). Me pusieron contra la pared con violencia para registrarme y me dijeron que sería transferido a Illinois pero que primero me llevarían a Arizona donde tomaría un avión”, describió en una carta el pastor Hugo Rolando a su esposa, la pastora Leonor Gómez.

Le informaron que sus abogados ya estaban enterados, y le dijeron que en Arizona podría llamarle por teléfono a su esposa, lo que nunca ocurrió.

El pastor Hugo – relata en su carta – que fue sacado de Adelanto, encadenado de pies, cinturas y manos, y 7 horas más tarde, rodeado de agentes del ICE llegó a un aeropuerto de Arizona.

Cuando a la mañana siguiente, el 8 de marzo, lo subieron a bordo de un avión, se dio cuenta que en lugar de ir a Illinois, lo llevaban hacia Guatemala.

“Me puse muy mal y fui invadido de los peores temores ya que al llegar a Guatemala, yo sabía que mi vida corría peligro de tortura y muerte”.

Familiares y amigos no pudieron parar la deportación del pastor Hugo Gómez Osorio. (Araceli Martínez/La Opinión)

Durante 16 horas con 30 minutos lo mantuvieron encadenado y sin comer ni beber.

“Al llegar a Guatemala fui encerrado en una carceleta ubicada en el sótano de un edificio. Ahí comencé a recibir el maltrato y la burla de otros presos peligrosos que me gritaban, hijo de prostituta te va ir muy mal”.

La vida del pastor Hugo se tornó una tragedia a partir del viernes 16 de agosto de 2019, al ser arrestado en la ciudad de Hawthorne del condado de Los Ángeles cuando iba a su trabajo en un negocio de jardinería.

La razón para detenerlo fue la emisión de una alerta roja de la Interpol que ordenaba su búsqueda acusado de un presunto crimen cometido en Guatemala hace más de 30 años. Se le acusa del secuestro y desaparición forzada de un estudiante y líder sindical en 1984 cuando era policía durante la dictadura militar.

Tanto el pastor como sus abogados y su esposa han asegurado que se trata de una acusación prefabricada por la guerrilla después de que tomaron el poder.

“En esa época yo tenía un puesto menor en una subestación de la policía. La fabricación de casos la hicieron no solo para tomar venganza sino para pedir resarcimientos y beneficios económicos y políticos. Soy inocente de lo que se me acusa”, dijo el pastor en una entrevista con La Opinión el año pasado.

Lo que es más, en noviembre la tarjeta roja de la Interpol fue desechada y borrada, por lo que el religioso tenía su fe puesta en la Corte del Noveno Circuito que esperaba que emitiera un fallo que ante la falta de evidencias frente a las acusaciones en su contra, ordenara al ICE su liberación.

La pastora Leonor Gómez platica con el abogado Eddy Herrera en Guatemala. (Cortesía)

El pastor de 63 años, ampliamente conocido en la comunidad de fe de Los Ángeles, declaró el verano pasado que había aguantado el maltrato en Adelanto por su fe en la oración, en Dios y su familia.

Sin embargo, su salud se había deteriorado.

“Sufro de depresión. Me he hecho prediabético. Me salieron dos tumores, uno en el cuello, otro a la altura de la oreja derecha y uno más que se me está formando arriba del cuello”.

La peor pesadilla

Ahogada en llanto, la pastora Leonor, esposa del pastor Hugo, dice que tras casi 4 años de luchar por la liberación de su esposo, y ver que finalmente lo deportaron a Guatemala es la peor pesadilla que ha vivido.

“Tengo mucho miedo por su vida, que le vayan a hacer algo porque ya lo han empezado a amenazar”, dice la pastora quien ha hecho hasta lo imposible por limpiar el nombre de su esposo.

“Le hicieron una deportación exprés indebidamente porque ya le habían quitado la alerta roja y no lo podían extraditar”.

Fue la abogada en migración Noemi Ramírez quien le avisó lo que estaba pasando, y le entregó los papeles para que lo llevara de emergencia al aeropuerto de Guatemala y evitara que los agentes de migración dejaran en territorio guatemalteco a su esposo.

“Por más que corrí. No pude lograrlo porque en un aeropuerto no es tan fácil que te den el acceso hasta un avión”.

La pastora Leonor llevaba en sus manos la orden del Noveno Circuito que pedía que detuvieran la deportación y no lo regresaran a Guatemala pero no pudo hacer nada.

En Guatemala, vio a su esposo por primera vez en tres años y medio. “Por la pandemia no se habían reanudado las visitas en persona en Adelanto”.

Leonor Gómez asegura que su esposo Hugo Rolando Gómez Osorio es inocente.(Araceli Martínez/La Opinión)

El reencuentro fue muy doloroso porque siempre soñaron con que se volverían a ver en libertad.

“El 8 de marzo lo llevaron a tribunales para leerle los cargos. Va a tener su primera audiencia el 27 de marzo. Mi esperanza es que la verdad salga, que sean imparciales y se haga justicia, pero tengo miedo porque todo está muy corrompido. Hay muchas inconsistencias en el caso, y fechas que no cuadran”.

Y a casi 4 años de la detención del pastor Hugo Rolando, la pastora Leonora dice que la destrucción que le han hecho a su familia no tiene nombre. “No solo es este gran dolor sino que vivo llena de deudas con tantos gastos. Las tarjetas las tengo al tope, y ahora vivo con la zozobra por la vida de mi esposo antes las amenazas de muerte que ha recibido”.

El pastor escribe que la deportación ha devastado la vida de su esposa, sus hijas y toda su familia.

“Mi sistema nervioso está totalmente descontrolado. Estoy sufriendo mareos, angustia y la agonía invade toda mi mente”.

Hugo y su esposa emigraron juntos de Guatemala en 1987. Obtuvieron la residencia de EE UU en 2003. Son padres de tres hijas, la menor nació en este país. Este año cumplen 41 años de casados.