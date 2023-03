Eduardo Santamarina reveló los detalles de su “luna de miel” con Mayrín Villanueva para celebrar 14 años de casados

Desde que contrajeron nupcias en febrero del 2009, Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina se han consolidado como una de las parejas más estables y queridas del medio artístico. Por esta razón, el actor decidió compartir algunos detalles de la escapada que se dieron para celebrar su aniversario de casados número 14. ¡Sigue leyendo para enterarte!

En una entrevista reciente, el protagonista de ‘Yo amo a Juan Querendón’ se sinceró sobre el viaje que emprendió junto a su esposa a Nueva York, esto con la intención de festejar un año más de matrimonio: “Estuvimos muy bien, muy contentos, pudimos viajar, pero ya estamos de regreso”, indicó.

Eduardo Santamarina no falló en deshacerse en halagos hacia Mayrín Villanueva y le agradeció por llegar a iluminar su vida.

“Ella me ha enseñado mucho, sobre todo, a conocer a Eduardo, y eso se lo tengo que agradecer a mi mujer, la familia que me ha dado también, me siento muy orgulloso de ella”, declaró con una sonrisa en el rostro.

Al ser cuestionado sobre “el secreto” para un matrimonio exitoso, Eduardo Santamarina indicó que todo es cuestión de “Trabajar… solo por hoy, e irnos llevando una relación, día por día”.

Cabe recalcar que su éxito no se limita al ámbito sentimental, pues a nivel profesional ya se encuentra preparando su siguiente proyecto. Según lo mencionado por el famoso, se trata de una historia que lo traerá de vuelta a la pantalla chica.

“Disfruto mucho hacer villanos, yo me di a conocer por hacer el rol de bueno siempre, y ahora que estoy haciendo a los malos, no sabes cómo me divierto“, declaró sobre ‘Nadie como tú’, el melodrama en el que participará.

