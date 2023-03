Adolfo “Bofo” Bautista reveló la vez que rechazó una oferta para jugar con el América

Adolfo “Bofo” Bautista es uno de los jugadores más importantes de la historia reciente de las Chivas de Guadalajara. El delantero reveló que una vez en su carrera recibió una oferta del archirrival el América intentó ficharlo cuando jugaba en Morelia con Reinaldo Navia.

“Estando en Morelia nos fue muy bien; llegamos a dos finales y en ese tiempo me ofrecieron ir al América, porque andábamos bien Navia y yo. Un representante llegó y me dijo ‘¿no te interesa ir al mejor equipo de México, al América?’ y le dije que no, que el mejor equipo de México era Chivas y no acepté”, reveló Bautista.

Bautista disputó 45 partidos y anotó 19 goles durante su etapa con el Morelia durante la etapa de Apertura 2002 y el Clausura 2003. Para el Apertura 2003, el mediocampista ofensivo pasó a las filas del Pachuca por un semestre, antes de fichar con Chivas para el Clausura 2004.

Aquella afición que sigue idolatrando a jugadores mercenarios como @Alexis_Vega9 miestras jugadores como el gran Bofo bautista el mismo día declara un odio hacia las gallinas,otro abiertamente dice que está dispuesto a darle el "SI" al acérrimo rival,que tristeza… pic.twitter.com/6Us8pKh3yA — El chiverio (@en_chiverio) March 17, 2023

El Bofo Bautista siempre le ha tenido odio al América y también explicó que nunca hubiera jugado con la camiseta de las Águilas del América porque no se hubiera sentido cómo con los colores azulcrema.

“Por eso mismo tengo odio al América. El hecho de ver a algunos equipos (de América y Chivas) cuando intercambiaban las playeras a mí sí me molestaba”, agregó.

Con las Chivas de Guadalajara, Bautista jugó un total de 195 partidos con 52 goles y 14 asistencias en todas las competencias. Además, también vistió las camisetas de Chiapas, Tecos, Morelia, Pachuca, Atlético San Luis y Querétaro.

El delantero mexicano también vistió la camiseta de la selección de México en la que marcó 11 goles en 38 encuentros.

Con el Rebaño Sagrado consiguió quedar campeón en el Torneo Apertura de 2007 y con Pachuca también ganó el Apertura en 2004. En 2015 anunció su retiro tras anotar 85 goles combinados entre los Torneos Clausura y Apertura de la Liga MX con los diversos equipos en los que estuvo.

América y Chivas juegan el sábado 18 de marzo en el Estadio Akron en lo que será una nueva edición del Clásico Mexicano en la Liga MX y que llega con ambos equipos en buen ritmo y con solo un punto de diferencia en la tabla de posiciones.

Lee también:

El León avanza en Concachampions y Nicolás Larcamón hace un llamado a seguir trabajando

Henry Martín, el verdugo de Chivas: podría convertirse en el equipo que más le ha marcado en la Liga MX

Feyenoord vs. Shakhtar: Santiago Giménez volvió a anotar y encaminó a su equipo a cuartos de final de la Europa League