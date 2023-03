Guillermo Almada reconoce que la eliminación de Pachuca en la Concachampions “es un fracaso”

Pachuca quedó eliminado de la Concacaf Champions League luego de empatar 1-1 con Motagua y quedar eliminados por el margen de gol de visitante. Guillermo Almada, entrenador de los Tuzos, reveló que esta eliminación es un fracaso para la institución.

“Es un fracaso, a pesar de que fuimos superiores no lo demostramos en el marcador, ahora debemos recuperarnos rápidos”, señaló en una rueda de prensa tras el partido.

Pachuca, vigente campeón del fútbol mexicano, tuvo bastantes oportunidades de marcar varios goles ante el equipo de Motagua, pero no pudieron hacerlas efectivas y se quedaron fuera del torneo de Concacaf.

Pachuca tomó ventaja en el minuto 73 con un gol de Illian Hernández, pero el Motagua mantuvo el orden y en el 89 empató con un penalti bien cobrado por Eddie Hernández, que marcó el rumbo de la serie.

El Motagua de Honduras 🇭🇳 también da la sorpresa en la CONCAChampions!



Acaba de eliminar al Pachuca 🇲🇽 con este penal de Eddie Hernández a los 88 minutos. Terminó pasando en el global por gol de visitante (1-1). pic.twitter.com/V5hbUe5tVx — Nahuel Lanzón ⭐⭐⭐ (@nahuelzn) March 17, 2023

“”El fútbol no es de justicia; hicimos un buen partido, pero no ganamos. Ellos prácticamente no habían llegado, pero esto no es de mérito, es de gol”, concluyó,

El Pachuca fue el único de los cuatro mexicanos que perdió la serie de octavos de finales de la Concacaf, en los cuales Tigres eliminó al Orlando City de la MLS, Atlas al Olimpia hondureño y León al Tauro de Panamá.

La fase de los ocho mejores del torneo se jugará en las dos primeras semanas de abril con los duelos entre el Violette haitiano y el León, el Tigres con el Motagua, el Atlas con el Filadelfia de la MLS y el Vancouver Whitecaps con Los Ángeles FC

En la Liga MX, Pachuca está en la sexta posición con 19 puntos detrás del América en el quinto lugar y de las Chivas de Guadalajara. Los Tuzos suman tres derrotas y dos victorias en sus últimos cinco partidos por lo que no pasan un buen momento en el fútbol mexicano.

Les toca pasar la página rápidamente porque este domingo 19 de marzo se enfrentarán a las Pumas Unam en el Estadio Universitario por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga MX.

Lee también: