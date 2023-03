El troleo de Carlo Ancelotti a Éder Militao: “Es el mejor central del mundo pero no es tan guapo” (Video)

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, fue interrogado sobre el central brasileño Eder Militao y tuvo una respuesta muy particular durante la rueda de prensa. El italiano no ocultó su admiración con el internacional brasileño a quien alabó y aseguró estar entre los top en su posición.

“No puedo decir que es el mejor central del mundo porque puedo parecer poco objetivo como cuando hablé de Vinícius, pero si puedo asegurar que es uno de los mejores defensas del mundo“, dijo el laureado entrenador italiano del Real Madrid.

“Uno de sus defectos es que quizás no está todo el tiempo concentrado, pero tiene defectos como todos, no es perfecto. Además no es muy guapo“, dijo entre risas y causando mucha gracia a los presentes.

El Real Madrid con 56 puntos enfrentará al FC Barcelona que tiene 65 en lo que será una nueva edición de El Clásico en el Spotify Camp Nou este domingo 19 de marzo.

También te puede interesar

. Esposa de Robert Lewandowski enciende la previa del Clásico con la camiseta de Rosalía y con atrevido baile al ritmo de la famosa cantante (Video)

. Jueza reclama a Gerard Piqué el contrato para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita ante sospechas de presunta corrupción

. Futbolista brasileño del Real Madrid, Éder Militao termina relación con su novia influencer a pocos días de ser padres