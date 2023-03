El Napoli, con Chucky Lozano de titular, goleó al Torino y se afianzó en el liderato de la Serie A

El Napoli del mexicano Hirving Lozano nuevamente lució implacable y se llevó los tres puntos en el duelo contra el Torino, tras golearlos 4-0 a domicilio en el Estadio Olímpico de Turín. El delantero azteca entró como titular, dio un buen juego por el extremo derecho, a pesar de que no logró marcar, y salió del campo al minuto 65.

Luciano Spalletti no dejó nada al azar y echó toda la carne al asador, arrancando con su oncena titular en la cancha, pese a que disputaron Champions League hace unos días. La estrategia le funcionó y tomaron ventaja rápidamente en el partido, ya que en menos de diez minutos ganaban 0-1. El culpable fue el de siempre, un Victor Osimhen desencadenado que mata y muere por cada balón, que consiguió imponerse a su par en un saque de esquina para hacer el primero.

Victor Osimhen has his 20th Serie A goal! 🇳🇬 🦅 pic.twitter.com/mY0RTZ1ulH — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 19, 2023

El dominio del Napoli a punto estuvo de ser interrumpido por un arreón del conjunto local, que, con un disparo al palo de Sanabria, puso en aprietos la zaga napolitana. La respuesta de los partenopeos fue más que contundente.

Esta vez el foco lo centró ‘Kvaradona’ provocando un penalti que él mismo transformó para colocar el 0-2 justo antes del descanso y encaminar así la victoria. El dominio abrumador del primer tiempo se mantuvo en el inicio del segundo, en una nueva prueba de que este Napoli no se confía y no baja el ritmo, consciente de la importancia de cada partido.

Khvicha Kvaratskhelia doubles Napoli's lead from the penalty spot. 💥 pic.twitter.com/83eo3pENgs — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 19, 2023

Como si se estuvieran respetando los turnos, fue de nuevo Osimhen el que apareció nada más comenzar el segundo acto. El nigeriano puso el broche de oro a una jugada combinativa de mucho calibre que inició Di Lorenzo en el perfil derecho, que pasó por los pies de un ‘Kvara’ que vio la subida de Oliveria para cederle de tacón por el perfil izquierdo y que acabó con un remate al segundo palo del actual ‘capocannoniere’ de la Serie A, en su vigésima primera diana de la temporada. 21 SERIE A GOALS FOR VICTOR OSIMHEN!



He breaks Simy Nwankwo's record (20) for the most goals scored by a Nigerian in a single Serie A season. 🇳🇬 🦅 pic.twitter.com/BZGdTp29RF— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 19, 2023

Con el partido sentenciado con el 0-3, lejos de dejar pasar los minutos, el Napoli mantuvo la presión y buscó el cuarto ya con el Torino volcado en ataque y desquiciado al verse incapaz ante un rival de este calibre. Le tocaba aparecer a ‘Kvara’ y el georgiano quiso servir en bandeja de plata el definitivo de la tarde a Ndombele, en el que fue además el estreno goleador del galo en la Serie A. Tanguy Ndombele makes it 4!



Napoli are running riot in Turin. 😳 pic.twitter.com/RnoKHEFK0S— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 19, 2023

Sin titubeos y sin medias tintas. Exhibiendo firmeza, solidez y determinación. Así marcha el Napoli por los campos de Italia, jugando cada partido sin pensar en el siguiente, poco a poco acercándose al ansiado objetivo. Ese tercer ‘Scudetto’ que Osimhen y ‘Kvara’ hacen mucho más accesible.

Hasta el cierre de la jornada 27, el Napoli le saca 19 puntos de ventaja a la Lazio, su más cercano perseguidor en la carrera por el título de la Serie A, con 11 partidos aún por disputarse, es decir, 33 unidades por delante, por lo que los Partenopeos ya están sacando la calculadora para poder coronarse de forma anticipada, algo que podría suceder dentro el próximo mes si siguen con ese paso arrasador.

