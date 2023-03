Hugo Sánchez vivió desagradables momentos en España: Hugol sufrió discriminación durante su etapa con el Atlético de Madrid

Hugo Sánchez es uno de los futbolistas más importantes en la historia del balompié azteca. El “Pentapichichi” dejó su gran huella en España con el Real Madrid. Pero la historia de Hugol en Europa no es toda color de rosas. El azteca reveló que sufrió discriminación en sus años como futbolista del Atlético de Madrid.

Antes de convertirse en un ídolo con la camiseta del conjunto merengue, Hugo Sánchez fichó por los Colchoneros en junio de 1981. Pero su llegada a España tuvo sus momentos difíciles, sobre todo por el trato de los aficionados rivales hacia su persona.

“‘¡Indio, cabrón, te mandaremos al paredón!’, me gritaban; vivía cierta discriminación o menosprecio. A mí no me afectaba. Al revés. Me daba orgullo y sentía una fuerza extra”, dijo Hugo Sánchez en unas declaraciones publicadas por El País.

Hugo Sánchez llegaba con 23 años al Atlético de Madrid después de ser campeón de liga con Pumas en 1981.



Realizó 104 anotaciones con la playera de Pumas y jugó 5 temporadas en el pedregal de 1976 a 1981. pic.twitter.com/H39DP39qGP — ROCK CERVEZA Y PUMAS (@RockCervezaPuma) January 20, 2022

La fortaleza mental de Hugo Sánchez

En la actualidad los clubes cuentan con asistencia psicológica para sus jugadores. Vinicius Jr. es uno de los jóvenes jugadores del Real Madrid que ha sido afectado en gran medida por los insultos de los aficionados en los estadios. Sin una asistencia de un experto, la fortaleza mental del brasileño se despedazaría. Pero este es un recurso que no se usaba con frecuencia en el pasado.

“Yo tengo psicólogo desde los 18 años, desde 1976. No era normal que un psicólogo preparara mentalmente a un equipo. Ahora lo es. En mi trabajo mental yo visualizaba muchas cosas. Visualizaba hasta mis goles. Era un ejercicio que hacía en el hotel de concentración o en el bus hacia el estadio. Iba concentrado en contra quien jugábamos y yo hasta veía cuántos y cómo los iba a meter. La mentalidad que debes de tener es una mentalidad ganadora”, agregó.

