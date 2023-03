Mía Rubín habló por primera vez sobre el divorcio de Andrea Legarreta y Erik Rubín

A solo un mes de haber dado a conocer su separación, Andrea Legarreta y Erik Rubín se mantienen en el ojo del huracán gracias a los rumores que han surgido sobre la posible causa. Y es que a pesar de sus declaraciones sobre un divorcio tranquilo y sin “drama”, permanecen las especulaciones sobre una posible infidelidad por parte del cantante.

En un intento de poner fin a estas críticas, la hija mayor de la ex pareja, Mía Rubín, se pronunció por primera vez desde que se dio a conocer la ruptura el pasado mes de febrero.

De acuerdo con la joven de 17 años, la mejor manera de lidiar con los dimes y diretes ha sido mantenerse al margen de la opinión pública, pues desea no “contaminar” la dinámica familiar que se mantiene dentro de su hogar.

“Creo que lo más sano es que si sabes que van a estar este tipo de cosas, no te metas a verlas, porque ya sabes qué te vas a encontrar, por eso yo no me he metido tanto“, contó Mía Rubín a la revista TVyNovelas.

En cuanto a las especulaciones sobre una presunta infidelidad por parte de Erik Rubín, la joven indicó que “la gente opina lo que quiere, pero no es nuestra realidad, y como mi papá lo dijo, mi hermana y yo no vemos eso en casa, nosotras sabemos nuestra situación porque vivimos con ellos, son nuestros papás”.

Eso sí, Mía Rubín destacó que no todo ha sido malo dentro de la situación, pues algunos de los memes que han surgido en la red los han hecho soltar una que otra carcajada. “Hay que reconocer que hay unos memes muy buenos; de hecho luego los mandamos entre nostros y nos morimos de risa, porque hay que tomarlo también como lo que es, no tan personal”, informó.

Cabe recalcar que ese no fue el único tema que la famosa abordó durante la entrevista, pues sus planes profesionales la mantienen emocionada durante esta difícil etapa de su vida. Recordemos que próximamente compartirá escenario con su papá en el concierto Cumbia Machine Tour, en la Monumental Plaza de Toros México.

