Andrea Legarreta ya “huele” a suegra y confiesa si sus hijas tienen novio

Desde que sus pequeñas Mía y Nina llegaron a su vida, la actriz y conductora Andrea Legarreta no ha tenido reparo en compartir uno que otro detalle sobre los logros y cambios por los que a traviesan. Esto ha llevado a los medios a cuestionarla si alguna de sus hijas ya la ha convertido en “suegra”. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

En entrevista con diversos reporteros, la histrionisa de melodramas como “Que vivan los niños” y “La fuerza del destino” reveló que las hijas que concibió con Erik Rubín están disfrutando de su juventud y por el momento no mantienen ninguna relación amorosa.

“Todavía no. Yo creo que la pandemia no les cayó muy bien, como que es justo la época en la que empiezan a salir a fiestas y demás, apenas hace poco como que empezar a convivir y salir”, detalló la famosa.

“Alguien les ha gustado pero no ha pasado a más. Nadie del medio, de pronto unos chavitos que han conocido. Sí son tiempos distintos, ellos ya no tienen prisa (…) Son niñas tranquilas, sí les gustaría vivir un noviazgo, pero no se ha dado“, añadió.

Por otro lado, Andrea Legarreta precisó que si bien ella y su esposo se mantienen al pendiente del bienestar de sus hijas, su prioridad es dejarlas vivir de forma independiente y respetando su individualidad.

“Somos muy cercanos, procuramos que no corran más riesgos de los que ya implica salir a un lugar, siempre están muy cuidadas, ellas son muy tranquilas, no les gusta eso de las borracheras. Nosotros tenemos que dejarlas que vivan su historia, ellas saben que no están solas, pero hay que dejar a los hijos vivir su vida“, detalló.

Te puede interesar:

• Andrea Legarreta sale en defensa de Lupillo Rivera y lanza indirecta a Dulce

• Andrea Legarreta mostró de más con un ajustado vestido de abertura peligrosa

• VIDEO: Andrea Legarreta y Erik Rubín toman café de excremento en sus lujosas vacaciones en Indonesia