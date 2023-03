Chivas no sancionará a Alexis Vega tras video filtrado en una fiesta luego de la derrota ante Club América

Tras el video de Alexis Vega filtrado donde el delantero estaba en una fiesta tras la derrota de Chivas ante Club América, el conjunto de Guadalajara decidió no tomar una acción disciplinaria en contra de la figura mexicana.

Recordemos que tras la caída de Chivas en el estadio Akron 2-4 ante el América, se filtró un video en donde se puede ver al delantero azteca rodeado por amistades en un ambiente de fiesta, algo que no cayó bien motivado a la derrota obtenida ante su gran rival en el Clásico Nacional.

Los motivos por el cual el equipo no abrirá ningún tipo de investigación en contra de Vega es que el jugador se encontraba en su tiempo libre, motivo por el cual su gesto no cayó mal, al menos no para la directiva del cuadro tapatío.

Por otro lado, Alexis Vega no tiene la misma suerte con los Chivahermanos, esto motivado a dicho video, y a las polémicas palabras que dijo el delantero que estuvo en el Mundial de Qatar 2022 con El Tri, en donde explicó como es que no se negaría por un posible fichaje con el Club América, máximo rival de las Chivas en México.

“Yo creo que es parte de nuestro trabajo. Imagínate, te digo que no voy al América, llega una oferta de ellos y (en Chivas) ya no me quieren, yo tengo que ser profesional en todos los sentidos. Ahora estoy muy contento aquí y trataré de disfrutarlo al máximo”, fueron las palabras del delantero que no cayeron bien a los seguidores del cuadro de Guadalajara y que tiene en la tormenta a Vega.

