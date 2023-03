Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de marzo de 2023.

PISCIS

Viene el mes de abril, mes en el que madurarás en muy poco tiempo y será para bien. Trata de no meterte en chismes ni andar hablando de más pues te estás exponiendo a ser traicionado. No dudes más de tu talento y capacidad para lograr tus metas y sueños pues entras en una chingada etapa en la que se podrá consolidar cada uno de ellos. Recuerda y ten presente que muchas de tus caídas fueron para enseñarte a quien hay que brindarle tu tiempo y a quien hay que hacer a un lado. Cuidado con una noticia familiar la cual podría ponerte de malas. Si bien es cierto que iniciaste la semana intensa entrarás en un ciclo bastante bueno en el cual dejará de importarte esas personas que creías indispensables. A la fregada quien no te apoye, visualiza lo que buscas y quieres y ve tras el que será tuyo cuando menos lo pienses. Podrías sufrir infidelidad dentro de tu relación y es probable que en este mes te des cuenta.

ACUARIO

Recuerda que si no vas por lo que quieres y buscas jamás vendrá, oportunidades en tu vida tendrás muchas, pero por tu p3ndejez en algún momento se pueden terminar. No pretendas cambiar la forma de ser de las personas que te rodean o de lo contrario solo lograrás que te bufen y te pongan en tu lugar. Aguas con 2 amistades están hablando tontera y media de ti y te pueden meter en problemas. Debes aprender a confiar más en tu capacidad de lograr tus objetivos, miércoles de que estés triste o pensativo por cuestiones que no se han solucionado. No dejes que un mal día te haga cambiar de humor y sobre todo desquitarte de quien no la debe y no la teme. Deja que el mundo ruede y no te metas en asuntos que no te corresponden. Si no has logrado lo que tanto has buscado y anhelado detente a pensar un poco qué has hecho o qué hiciste pa conseguirlo, te atontas mucho y quieres que las cosas vengan a ti sin el más mínimo esfuerzo.

CAPRICORNIO

Vienen días en los cuales necesitaras hacer a un lado tu pasado y centrarte en tu presente que es lo único que tienes. Ten mucho cuidado con tus cosas pues hay posibilidades de una perdida material por descuido. Tu buen corazón a veces te hace caer en problemas que no deberías, no te confundas con tus buenas acciones, recuerda que debes en primer lugar atender tus necesidades antes de querer ayudar o atender los problemas de las demás personas. Viene un evento o salida muy perra en la cual te vas a soltar, disfruta mucho esas convivencias pues te van a bajar el estrés y ayudar a pensar más en las cosas que de verdad valen la pena en tu vida. Tienes muchos sueños que quieres realizar, pero por falta de dinero o de apoyo de quienes te rodean están estancados, trata de cuidar un poco más tu economía para que a inicios del mes que entra no te afecte demasiado. Mejoras en tu economía se ven en un excelente plano. En las relaciones se ve un terreno árido, necesitas aprender a vivir más en soledad ya que esa será la clave para que no temas ni te afecte si una relación no se llega a dar o llega a terminar. Cuidado con amores de una noche pues podrías terminar enamorándote de la persona incorrecta. No es momento de pensar en el ayer sino en el ahora, dale vuelta al pasado y comienza a vivir una vida en la cual tu seas prioridad.

SAGITARIO

Posibilidades de reencuentro con una amistad con la que te separaste o tuviste problemas en el pasado, recordaran bellos momentos que pasaron juntos. Si ya una vez confiaste y te dañaron aguas con las terceras oportunidades, medita si vale la pena volver apostar por alguien. Cuida mucho tu manera de pensar, no hagas malos juicios de las personas sin antes conocerlas, recuerda que las apariencias engañan y puedes crear una falsa interpretación de lo que ves en los y las demás al punto de decepcionarte de quien ni la debe ni la teme. En el ámbito laboral todo marcha bien sin embargo ciertas actitudes pesimistas tuyas podrían meterte en problemas, trata de hacer tu trabajo de la mejor manera y brindar un buen servicio pues esa será la clave para que logres mejorar de puesto. Si tienes una relación estarás en un ciclo muy intenso en el cual ciertos comentarios de otras personas crearán ciertos conflictos entre tú y tu pareja, no hagan caso a chismes ni rumores recuerden que siempre habrá gente envidiosa que quiera tumbarlos y dañarlos.

ESCORPION

Vienen días en los cuales podrías estar un poco melancólico al recordar a personas de tu pasado, no te dejes llevar por chismes de vecindad y menos si vienen de personas que no han hecho nada en sus vidas. Las indirectas que llegas a lanzar hacia tus enemigos u otras personas lejos de dejarte ver como una persona fuerte solo te pone en el papel de ardido o ardida y rencoroso. Ser doble cara no siempre es malo pues te sirve para conocer mejor a las personas, aprende a ver a las personas en seco y sin disfraz, no enaltezcas algo que está muy por el suelo. No caigas en la rutina con tus amistades, no vayan a los mismos lugares, necesitan renovarse y buscar otras maneras de pasarla bien. Cierra ciclos y atiende tu vida, no la descuides, tu familia es la base medular de tu bienestar aprende a dedicarles más tiempo, se ve recomendable un fin de semana con ellos para convivir y fortificar lazos. Aprende a deslindarte de responsabilidades que no son tuyas, de atender tus problemas y atrasos y ponerte las pilas en lo que quieres y deseas hacer. Cuidado con un viaje el cual no resultará como deseas y solo te va a traer atrasos.

LIBRA

Ten cuidado con habladurías y comentarios con mala leche, mientras más los tomes en cuenta y te des el tiempo de responderles o reprocharles jamás terminarán. Ten cuidado con cambios de planes de último momento que no saldrán como deseas y solo te van a afectar. Tu peor enemigo siempre será tu pasado pues mientras no lo sueltes jamás lograrás avanzar y concretar algo serio. Si la vida quizás fue injusta contigo medita por qué razón pudo haber sido y encontrarás la respuesta. Pon atención a tu vida y necesidades y no en la de los demás el amor te sonríe, pero no lo tomas en cuenta, recuerda que todo se enfría y el amor es una planta que hay que regar a diario, la indiferencia es su peor enemiga. Es momento de confiar en tu capacidad de cumplir lo que te de tu gana, cuidado con meterte en relaciones de 3 porque tú serás la persona que saldrá más lastimada. Una noticia de tu expareja llegará y con ella cambios repentinos de humor. Mientras sigas atento o atenta a tus errores del pasado no dejarás entrar nuevas cosas y oportunidades a tu vida. Aprende a pensar en ti antes que en las demás personas que lejos de sumarte solo te restan.

VIRGO

Vienen días de cambios en tu economía que debes aprovechar al máximo, no te dejes intimidar por personas que buscarán afectarte de muchas maneras. Dios está conspirando el universo para que actúe a tu favor, dentro de muy poco conocerás el verdadero sabor de la felicidad y te darás cuenta el mal concepto que tenías de ella. Cuidado con cambios de última hora en cuestión de los dineros pues podrías perder grandes cantidades por un negocio mal hecho. Muchos celos e inseguridades en caso de tener una relación, sino confías en quien tienes contigo es mejor no seguir ahí. No sigas esperando algo de quien no hace nada por tenerte. Eres una persona que sufrió mucho, viviste traiciones y engaños que lejos de fregarte te ayudaron a ser lo que hoy en día eres, no caigas en lo mismo que ya caíste una vez, aprende de ese pasado y no cometas los mismos errores. Si esas amistades se fueron deséales el bien y sigue tu camino, recuerda que Dios pone a las personas correctas en tu vida en su momento exacto y justo y las quita cuando su misión en ti ha terminado, no te desanimes. Ten cuidado con amores del pasado que podrían regresar a tu vida y causarte serios conflictos.

LEO

El día que dejes de buscar encontrarás, no confundas al amor con cualquier persona que te habla bonito, el amor no es indispensable en ti, así que no busques que en el momento que deba de ser llegará. Aguas con entregar todo el primer día, solo te expones a que te quedes sin nada para el tiempo que venga. Tu honestidad algunas veces daña a las personas que no quieren escuchar sus verdades en la cara, que eso no simbolice un impedimento para que dejes de ser como tú eres, quien de verdad te quiera y valore aguantará vara y aceptará tus críticas y comentarios. Es momento de checar tus finanzas porque sin darte cuenta podrías estar pasando por problemas económicos complicados de salir. Un amor del pasado muy presente estará estos días. Cuidado con reproches en caso de tener una relación y con caídas con las cuales podrías terminar en el centro de salud. Date la oportunidad de expresar lo que siente y poner las cartas sobre la mesa con tu pareja en caso de tener, a veces no te gustan ciertas actitudes de esa persona y te quedas callado o callada, aprende a expresarte sin miedo a que te reprochen.

CÁNCER

Es momento de decir que no a proyectos en los cuales hayan personas que no conoces, debes de ser inteligente o podrían estar en riesgo tus ahorros y tu dinero. Si tienes una relación y esta se ha tornado monótona y aburrida ha sido porque ha caído en una etapa donde no han buscado ambas partes innovar y se han conformado con lo mismo de siempre, requieren fortalecer lazos y regresar a lo que eran cuando iniciaron, solo así podrán salir de la rutina y ayudar a que su relación no caiga en la costumbre y termine separándolos. Aprende a soltar y desprenderte de esas personas que solo te causan conflicto a causa de malos comentarios y malas vibras. Tu buen corazón y sentimientos te dañan bien feo pues te llegan atontar al punto de caer en los juegos tontos de las personas, eres fácil de manipular y siempre ese será tu punto débil, el día que aprendas a defender tus ideas e ideales y no ser puro corazón quizás ese día comiences un nuevo ciclo con más oportunidades para crecer como persona y para no ser dañado o dañada tan fácilmente. Problemas con familiares a causa de molos entendidos, no te mortifiques dale tiempo al tiempo para que todo se solucione.

GÉMINIS

Sabrás identificar a esa persona en su mirada y en la paz que te transmitirá. Requieres cerrar ciclos. No dejes que el pasado te afecte, vive tu presente y disfrútalo antes que sea muy tarde. Aprende a cuidar más tu salud y poner más atención a las alertas que tu cuerpo comenzará a mostrarte. Si tienes una relación y las cosas no han ido del todo bien, ha sido porque sigues culpándote por todo, no cargues en tu espalda peso que no te corresponde, si ya hubo mentiras, engaños y celos no sigas más ahí y que la costumbre no sea un motivo para desperdiciar tus mejores años. Está por llegar a tu vida una persona que te hará sentir mucha paz, sentirás mucha confianza y bienestar en tu vida pues te llevará por el camino de la tranquilidad, te darás cuenta de cosas de tu pasado que no entendías y apreciabas, sin darte cuenta nacerá un lazo que durará por muchos años incluso puede que sea eterno. Es momento de cambiar aspectos de tu carácter que no te llevan por buenos lugares y solo te meten en problemas, días en los cuales deberás aprender a no confiar en cualquier persona y a ser más perra que bonita para evitar que se aprovechen de ti.

TAURO

Amistades se van, amistades regresan, pero solo quien valga la pena prevalecerá en tu vida. No confundas tus sentimientos y pone en la mesa las cartas decide qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas y qué es lo que buscas en tu vida. Si bien es cierto que has trabajo mucho para lograr tener lo que tienes también es cierto que no ha sido suficiente, pon más atención a tus metas y sueños pues si los descuidas te expones a no lograr ni madres, antes de cambiar el mundo de los demás cambia el tuyo. Ten cuidado con cambios de última hora en cuestiones de tus relaciones personales pues podrías cometer errores y equivocaciones, vienen días en los cuales deberás de estar atento a las señales que te muestra el universo pues muchas de ellas irán en caminadas a un cambio que deberás de hacer si quieres lograr tus metas y tus objetivos. Deja que el mundo ruede y que la vida siga su curso, no te preocupes por situaciones que aún no suceden y quizás no pasen, preocúpate por lo que estas viviendo en estos momentos y busca la manera de solucionarlo.

ARIES

Vienen días en los cuales debes comenzar a planear un viaje con el ser amado en caso de tener pareja pues esto les servirá para mejorar la relación y salir de la monotonía. Amores a distancia se fortalecen y el tiempo acomodará todo en su lugar para que allá un encuentro que sellará la relación. Vienen cambios importantes y con ellos posibilidad de cambio de casa o vehículo. Aprende a soltar y volver empezar, no vivas de tu pasado, el amor está por entrar en tu casilla, pero para que esto suceda debes de darte cuenta de que tienes el poder de ser amado y volver amar, no busques que el amor te llegue en una caja ya realizado y terminado, recuerda que deberás de construirlo con la persona que tu decidas, no exijas más de lo que eres y puedes ofrecer. Un familiar podría caer en cama, pero saldrá adelante sin ningún problema. Ve pensando en un negocio propio pues todo se muestra perfecto para que se te dé de la mejor forma y con las mejores ganancias. No permitas que el mundo te reproche tu camino pues solo tú sabes lo que has vivido y pasado por estar donde ahora te encuentras. Es probable que tus sueños y metas cambien de la noche a la mañana y eso podría estresarte o ponerte de malas, no te preocupes lo que es para ti va a llegar sin que tengas que apresurar las cosas.