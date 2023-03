Tunden con todo al examericanista Jorge Sánchez: “Es uno de los peores laterales de la Eredivisie”

Luego de la derrota del Ajax 2-3 en el Clásico de Holanda contra el Feyenoord, las consecuencias mediáticas y las críticas hacia ciertos jugadores no se han hecho esperar, siendo los más señalados los fichados recientemente por el club y uno de ellos es Jorge Sánchez, a quien un medio acusó de ser uno de los peores jugadores que hay en su posición en todo el campeonato local.

De acuerdo con el analista deportivo y exfutbolista del FC Twente, Kenneth Pérez, de ESPN Nueva Zelanda, los fichajes que realizó el Ajax no están rindiendo frutos y, en particular, Jorge Sánchez, quien costó $5.4 millones de dólares, porque no refleja la grandeza del club.

“Si pones las compras en la balanza… Nadie cumple, ciertamente, no por el precio que se ha pagado. Cinco millones (de euros) para Sánchez… Ese es uno de los peores laterales de toda la Eredivisie. Me parece genial que pueda jugar en el Ajax, que siempre quiere poner el listón alto, pero ese chico no lo entiende nada”, aseveró.

Kenneth Perez uit kritiek op het transferbeleid van Ajax👀



"Hij is een van de slechtste backs van de Eredivisie" pic.twitter.com/wssbz0brpE — ESPN NL (@ESPNnl) March 20, 2023

¿Por qué critican a Jorge Sánchez?

En el encuentro más reciente contra el Feyenoord, aunque entró de titular, el futbolista mexicano tuvo que ser sustituido al minuto 62, ya que la banda que protegía fue una constante vía de acceso para los jugadores rivales.

Aunado a esto, ha tenido malos días en otros partidos, los cuales le han costado dolorosas derrotas al equipo, como el juego contra el Liverpool en la fase de grupos de la Champions League, en el que lo culparon por dos de los tres tantos que recibió el conjunto de Ámsterdam en la goleada de 3-0.

