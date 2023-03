Así es la hermosa casa en la que vivió la actriz Rebecca Jones hasta el día de su muerte

La actriz mexicana Rebecca Jones, quien murió la madrugada del miércoles 22 de marzo, vivió hasta los últimos días en una muy acogedora casa, la cual nos presumió, en repetidas ocasiones, por medio de sus redes sociales.

Comedor

Su comedor, ubicado junto a un gran ventanal, estaba conformado por una mesa de madera, por sillas de color rojo, por plantas y por diversas obras de arte. View this post on Instagram A post shared by Rebecca Jones (@la_rebeccajones)

En esa habitación también contaba con un mueble de madera y con hermosas flores. View this post on Instagram A post shared by Rebecca Jones (@la_rebeccajones)

Sala

Su sala estaba compuesta por un sofá de tono mostaza, por otros más de color marrón, así como como por un espejo, por una mesa de centro de cristal y por una colorida alfombra. View this post on Instagram A post shared by Rebecca Jones (@la_rebeccajones)

En su mesa de centro contaba con distintas figuras relacionadas al budismo, con libros y con hermosos floreros. View this post on Instagram A post shared by Rebecca Jones (@la_rebeccajones)

También gozaba de una mesa lateral en forma de baúl, lámparas en tono dorado y diversas plantas. View this post on Instagram A post shared by Rebecca Jones (@la_rebeccajones)

Balcón

También disfrutaba de un balcón, desde el que tenia espectaculares vistas y una muy interesante colección de plantas, las cuales convertían ese espacio en un auténtico oasis, View this post on Instagram A post shared by Rebecca Jones (@la_rebeccajones)

