Video: Rodner Figueroa muestra orgulloso la increíble mansión de lago que decoró su esposo

El fashionista venezolano Rodner Figueroa, de 50 años y quien hace unos meses dio por terminada su etapa como presentador de televisión, compartió en sus redes sociales un video en el que deja en evidencia la gran admiración que siente por Ernesto Mathies, su esposo, quien es decorador de interiores.

En un video, con duración de unos cuantos minutos, el también empresario mostró cómo quedó terminada la muy linda casa que su pareja decoró a orillas de Lago Coatepeque en El Salvador, la cual ya nos había mostrado en el pasado, pero el trabajo no había hecho más que empezar, pues la edificación aún estaba en obra gris.

“Me siento tan orgulloso del trabajo de @ernestomathies como diseñador de interiores de @garciamathies que me no me alcanzan las palabras para elogiarlo, así que prefiero mostrárselo!! Felicidades Ernie por tan exquisita labor con los interiores de esta joya de casa en el lago de Coatepeque!!!”, se lee en el mensaje con el que Rodner acompañó su material.

En el video podemos ver, a detalle, algunos de los rincones más íntimos de la casa de tres pisos, la cual llama la atención por sus paredes de cristal, por lo que desde cada habitación se puede contemplar la espectacular del inmenso lago.

“Como pueden ver, los espacios están finamente decorados y ambientados con una armonía de color y balance de estructura maravillosas que permiten que la naturaleza entre dentro de la casa y que la casa sea parte de la naturaleza. El agua está en todas partes, el sonido del agua, tanto del lago, como el de la caída de esta fuente, hace que la casa tenga una armonía extraordinaria”, narra Rodner, mientras mostraba distintos aspectos interiores y exteriores de la morada.

Por lo que pudimos ver, la residencia cuenta con vestíbulo, con cocina, con comedor, con sala de estar, con sala principal, con terraza, con piscina infinita, con una fuente de varios pisos, con una terraza, con áreas verdes, con espectaculares vistas al lago, entre otras habitaciones y amenidades.

