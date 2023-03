Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de marzo de 2023.

PISCIS

No te confíes de todas las personas que se te acercan y más si tienes poco tiempo de conocerlas porque son bien doble cara se pueden aprovechar de tu buena voluntad para sacar algo de provecho. Un amor del pasado regresa a tu vida, pero nomas a dañarte tu desgraciada existencia, comprobarás en los próximos días que realmente los golpes que la vida te ha puesto han sanado y que el amor que alguna vez sentiste por quien te dio puros desprecios y malos tratos se han ido olvidando. Ten presente que si ya una vez esa persona te dañó la existencia lo va a volver hacer, no permitas que vuelva a pasar y mejor a Chihuahua a un baile con su vida. La felicidad solo la podrás construir tú, ponte las pilas y antes de pensar en los demás necesitarás pensar en tu bienestar y resolver tus problemas existenciales, por más amor que exista por una persona no puedes llegar al punto de derramar tu tiempo y vida por ver bien a quien en estos momentos solo te busca por algún tipo de interés y no por amor.

ACUARIO

Si tienes una relación, se vienen celos, desconfianza, falta de respeto y problemas con situaciones del pasado. Manda a la tostada a esa gente negativa que solo sirve para estresarte y ponerte de mal humor, necesitas tomar la determinación ya que es necesario que cambies de actitud y quites de tu vida todo eso que te afecta o te hace sentir mal. Entras en una etapa de grandes cambios, después de tanta sufridera comenzarás a ver la luz, quizás recaigas en estos días al extrañar a quien nunca más estará a tu lado, pero tu determinación y ganas son más para salir a delante y enfrentar cualquier situación que se te presente Salte y disfruta cada momento que tienes, manda a la tostada a quien te cause dolores de cabeza y proponte materializar cada sueño, cambia la rutina de tu día a día pues te deprimes por hacer lo mismo siempre. No te compliques la existencia ni te apures por cosas que tienen solución, tienes una vida por delante muy perra y personas maravillosas para ser feliz.

CAPRICORNIO

Ten cuidado a quien le cuentas tus cosas pues podrías caer en una situación conflictiva derivada de chismes y malentendidos. Una limpia te vendría perfecto con albahaca y huevo pues traes malas energías que te pueden dañar o impedir seguir avanzando. Una salida fueras de la ciudad podría revivir la llama del amor. Ten cuidado con caídas y partidas de mauser pues podrías tener una lesión que te va a entorpecer algunos planes. Amistad del pasado regresa con la cola entre las patas. Cuídate de la monotonía en tu relación en caso de tener una pues estas poniendo el lazo que te une a tu pareja en una cuerda floja, no sigan haciendo lo mismo o de lo contrario antes de lo que lo esperan entrarán en una etapa de cansancio y aburrimiento. No permitas que las personas te vean de rodillas por nada, al menos que les vayas hacer un jale, necesitas ponerte las pilas y ver más por ti, un ex amor comenzará a desprenderse de ti, comenzará a olvidarte poco a poco, no busques a quien no te quiere o a quien has dañado, pide perdón y aléjate, sigue tu camino. Siempre logras lo que te propones el problema es que si las cosas no se te presentan rápido sueles desesperarte, es tiempo de cambiar y ver la vida más ligera, nadie dijo que sería fácil pero tampoco complicado, ya aprendiste un chingo de tus errores y no tropezarás con la misma puta piedra siempre y cuando así te lo propongas.

SAGITARIO

En la salud estarás mejor en caso de estar pasando por alguna situación delicada, comienzas a ver mejoría sin embargo deberás de preocuparte mucho por piernas y cadera pues podrías tener alguna lesión por un golpe que te diste o te darás, toma tus precauciones en esas áreas. Urge limpieza de conciencia, saca pensamientos pesimistas y busca la manera de que cada pensamiento sea más positivo, lograrás ver el mundo de manera distinta. Un mensaje de texto o llamada podrían hacer tus días más ligeros sin embargo la persona de quien las esperas le vale pura madre, no vale la pena seguir ahí dañándote tu propia existencia. Tu fuerza, determinación y valentía son quienes te han llevado a lograr lo que te propones, no permitas que tus sueños se vean opacados por pensamientos pesimistas de amistades, familia o pareja, cada que te diga alguien que no se puede demuéstrales lo contrario. Aprende a ser más perra, pues solo así no te seguirán viendo la cara de estúpida. Un familiar se enfermará. Llegó la hora de mandar a la fregada a esa gente tonta que solo te busca cuando necesita un favor, pero cuando tú los necesitas no se aparecen ni debajo de las piedras. Necesitas poner en la mesa los proyectos que tienes y ver de qué manera conseguirás lo que buscas, eres muy de hacer muchos planes, pero no le atoras pa conseguirlos. Los dineros comenzarán a fluir de la mejor forma, pero deberás ser inteligente pues, así como te llegue se te ira de las manos pagando deudas y gastando en cuestiones que no necesitas.

ESCORPION

Vienen días en los cuales debes reflexionar sobre lo que te hace feliz y necesitas en tu vida para tener paz y tranquilidad, amores del pasado retornan y la oportunidad de un cambio laboral se aproxima. Eres muy dominante y siempre quieres tener el control de todo y a veces eso no les gusta a las personas, quien te quiera de querrá con tus defectos y virtudes, así que ni te mortifiques y sigue tu camino. Eres un ser con mucha fuerza y luz y siempre que pongas un poco de tu energía en hacer las cosas te saldrán de lo mejor. No critiques a las personas tanto pues no sabes porque camino ha pasado. Los buenos modales guárdalos para el día, lo mañosa para la noche, si quieres que tu pareja siga a tu lado y no tenga necesidad de buscarse a alguien mejor que tú, aprende a darle lo que necesita, no solo de la mano y de las palabras viven las personas, hay que darle duro y tupido a la caricia. Los golpes que te dio la vida te han hecho alguien más duro o dura de corazón, pero en la medida que conozcas personas volverás a ser el o la misma de antes pues está por llegar a tu vida un ser que te hará volver a creer en la felicidad, no temas a encontrarlo ni pongas obstáculos para que se acerque a ti. No desconfíes tanto de esa amistad si sigue a tu lado es por algo, solo aprende a confiar un poco sin bajar la guardia.

LIBRA

Empezarás un ciclo lleno de oportunidades para mejorar en tu carácter, a veces reaccionas muy bitch con amistades, pero eso se debe a los golpes y traiciones que has llevado anteriormente. No confíes en personas que conocerás en este fin de semana pues podrían meterte en chismes. En tu círculo de amigos tienes muchos que solo te buscan cuando se les atora algo o cuando requieren de ti, pero cuando tus andas que te lleva la tostada de todos no se hacen uno solo, es ahí donde debes aprender a depurar y dejar en tu vida solo a quienes de verdad valen la pena. Ya déjate de tonterías absurdas, aprende a ver a las personas como son y sin disfraces, a veces te pasas de buena gente y por eso sales afectada o dañada, ponte las pilas y comienza a trabajar en tu felicidad no permitas que ningún hijo e hija de la tostada te vuelva a jugar chueco. En el amor estarás algo tenso por ciertos problemas que surgirán por malentendidos con tu piores nada. No permitas que nadie te quite la paz y la tranquilidad, aquellas personas que entren a tu vida y te causen estrés o problemas quítalos de tu camino. Vienen días en los cuales debes de confiar más en tu talento para el logro de tus objetivos y metas que te has propuesto.

VIRGO

Es momento de emprender ese negocio que tanto deseas pues te va a ir de maravilla con él y obtendrás buenos negocios. La soledad jamás será un problema para ti solo que a veces te tomas las cosas muy apecho, aprende a vivir individualmente y cuando menos lo esperes encontrarás quien te llene por completo. Cuídate a quien le aflojas pues podrías enamorarte de la persona equivocada y confundir tus sentimientos, al final terminarás sufriendo. Te viene dinero y posibilidad de encamarte con quien menos esperas, si tomas ten cuidado. Amor con amor se paga y olvido con olvido, quita de tu vida y mente a esas personas que no hacen ni mauser por estar a tu lado, no tienes necesidad de dar más de la cuenta por quien solo te ofrece migajas. Cuídate mucho de lo que comentas pues te podrían meter en problenas bien grandes por andar con el hocico flojo. No tengas miedo a darte una segunda oportunidad en lo que viene siendo el amor, si antes te lastimaron no debes de temer a volverte arriesgar pues la vida te pondrá en tu camino la felicidad que necesitas. Muchas oportunidades de un viaje con familiares o amistades.

LEO

Es momento de aprender de cada caída para no volver a cometer los mismos errores. Un embarazo dentro de la familia surgirá y traerá mucha felicidad a tu hogar. No confundas tus sentimientos y si tu pareja ya no te hace sentir ni cosquillas es momento de decir adiós antes de lastimarlo o lastimarla con tu indiferencia. Ten presente que la vida es una y no la puedes desperdiciar en personas que no tienen la intención de darte su tiempo y atención. Que se cuiden tus enemigos y las personas que no creyeron en ti pues entras en una etapa en que logrará mucho de tus planes y metas que te habías propuesto. Tu forma de ver la vida será la clave para que logres tus metas, ya no te reproches los errores que cometiste y más porque cometerás muchos más en tu vida, aquí el punto es reírte de tus caídas y levantarte con más fuerza. Una amistad andará muy pegada a ti y no es por buena onda, busca sacar algo de provecho, no te atontes y abre bien los ojos. Ten cuidado con cambios de humor repentinos porque podrías dañar a personas que son importantes para ti.

CÁNCER

Ten mucho cuidado con cambios repentinos en tu alimentación pues podrías terminar con dolores estomacales e infecciones. Enfermedades de conocidos o seres queridos te podrían quitar el sueño, ten presente que las pruebas que pone la vida no son pa dañarte, sino para aprender de ellas. No te lamentes por cuestiones del pasado es momento de sanar y de dejar ir lo que ya fue y ya dolió. Cansancio y confusión estará presente estos días, recibirás noticias de una persona que fue muy importante para ti, la despedida está cerca, empezarás a sanar heridas que no te permitían seguir avanzando. Vienen cambios en el trabajo y en los dineros, aprovecha los ingresos extras para ir pensando en un negocio para mejorar en esta casilla. Un negocio se va concretar en cualquier momento debes aprovecharlo. Las oportunidades en el amor tendrán fecha de caducidad, ya no desperdicies tu tiempo ni dejes ir a quien te busca y está dispuesto o dispuesta a iniciar algo contigo, sino funciona vendrá alguien más, pero si te la pasas poniendo un escudo al amor terminarás secándote por dentro al punto de no volver a encontrar alguien para ti.

GÉMINIS

Vienen oportunidades de cambios en el amor que debes aprovechar al máximo, no es momento de dar explicaciones a nadie mientras tu seas feliz todo está bien. No dudes del cariño y amor de tu pareja pues si no te quisiera desde hace mucho te habría mandado a la tiznada, aprende a confiar en el ser amado y a mostrarle con confianza tu amor. Déjate de tonterías y pon atención a lo que pasa en tu vida, te centras tanto en la vida de las demás personas que te olvidas por completo de vivir lo que la vida te ofrece. Vas a cancelar un viaje que estabas planeando por falta de presupuesto. Cuídate de caídas y golpes, es decir los accidentes podrían estar a la orden del día. Eres una persona muy fuerte pues lo que te propones lo cumples, eres de temerse como enemigo pues sueles ser de los que cuando menos lo esperan tiran el golpe sin importar lo que vaya a pasar. Si estas soltero y no pones esfuerzo, dedicación y tiempo en consolidar una relación con personas que te han tirado los perros jamás vas a lograr nada, no esperes que la otra parte lleve siempre la batuta. Ten cuidado con los pagos que se te pueden juntar y al final estar tronando los dedos. Amores de una noche presentes.

TAURO

Ten cuidado en la manera en que te desenvuelves en público pues podrías dejar mucho que desear. Estarás estos días en un tono bastante bueno pues comenzarás a sentirle sabor a la vida, no temas a conocer más personas y darle vuelo a la hilacha solo que hazlo con responsabilidad. No permitas caer en la monotonía si tienes una relación en estos momentos o de lo contrario va a ser complicado salir de ella. Recuerda que eres un ser noble y de mucha luz, cuídate mucho de tus relaciones personales, pues te estarás envolviendo con gente hija de la guayaba que nomás se la vive quejándose de lo que pasa y de su vida misma, lejos de ayudarte podrían afectarte y hacerte caer en estados de depresión muy perros. No esperes a nadie, y date el valor que mereces, quien te quiera luchará por ti y pagará tu precio. Ten cuidado con las harinas y refrescos pues podrías estar aumentando mucho de peso en estos días. Si tienes dudas del ser amado, aléjate y déjale todo al destino, si esta persona te quiere y valora no te dejará ir y luchará por mantenerse a tu lado, sino lo hace créeme que abras tomado la mejor decisión. No confundas sexo con amor, eres muy de enamorarte cuando apenas y te dicen hola, se más duro o dura de corazón eso te ayudará a crear un escudo que no permitirá que te sigan lastimando y haciendo daño, aprende a disfrutar sin mezclar tus sentimientos. Vienen cambios de ultima hora en los dineros, aprovecha dichos cambios y date la oportunidad de ahorrar un poco para cuando necesites dicho dinero.

ARIES

Cuida tus espaldas pues estarás muy propenso a propensa a que una amistad te de la puñalada. Si no has logrado concretar algo es porque no has querido ni le has puesto el empeño necesario, pon las cartas sobre la mesa sobre qué buscas y esperas en una relación y que comience la búsqueda, dicen que el amor llega cuando tiene que llegar, pero si te ap3ndejas y te quedas a esperar que llegue, ahí se te va a ir la fregada vida. No te permitas volver a caer y fracasar en el ámbito del amor, abre bien tus ojos y no caigas en las mismas jugadas que ya te hicieron antes y te hicieron sufrir. Un negocio en puerta se visualiza con mucho éxito. Los errores que cometas en estos días las pagarás muy caro en un futuro próximo, ponte las pilas y no creas más en palabras sino solo en hechos. Cuídate de un amor del pasado pues está de regreso para volver a provocar inestabilidad en ti, no dejes que te afecte nada y que todo se te resbale, no vale la pena volver a comer lo que ya vomitaste hace tiempo y tanto te tardaste en curar. Andarás algo estresado o estresada por una situación familiar que te ha quitado el sueño. Ya no te martirices por lo que no puede ser, mejor busca nuevas oportunidades sobre todo en el terreno del amor, no pierdas más tu tiempo en personas que no hacen nada por estar a tu lado.