Hermanitas correrán maratón para honrar a compañero de escuela que lucha contra el cáncer

Las hermanitas Olivia y Valentina Arnero están que saltan de la emoción porque este domingo 26 de marzo correrán en el medio maratón de Irvine, California, en honor de su compañero de escuela en la St. Mark’s Lutheran School, quien libra una batalla contra el cáncer.

“Estoy emocionada y nerviosa al mismo tiempo. Pienso: Dios mío, voy a correr, y qué tal si pasa algo. Pero luego digo que puedo hacerlo porque amo correr, y quiero motivar a mi compañero de escuela que sufre de cáncer. Él estaba en mi clase de fitness y es una persona que se preocupa mucho por los demás”, dice Olivia de 11 años.

Esta es la segunda vez que la menor participa en un maratón. El año pasado corrió también medio maratón en Irving y quedó en el primer lugar en la categoría de niños.

“Me sentí muy orgullosa cuando crucé la línea final, y cuando la gente me gritaba durante la carrera que si podía hacerla”.

Este año se le ha unido su hermanita Valentina de 7 años, a quien el ejemplo de Olivia la ha animado a participar.

Ambas hermanas asisten a la escuela St. Mark’s Lutheran School de Hacienda Heights, una comunidad no incorporada del condado de Los Ángeles.

El entrenador Enrique Arnero ha motivado a las niñas Valentina y Olivia a correr en el merdio maratón de Irvine. (Araceli Martínez/La Opinión)

Fue el entrenador deportivo Enrique Arnero del gimnasio ThinkFit de la ciudad de Whittier, California, quien al ver las habilidades de las hermanitas para correr, las animó a participar en el maratón. Además ambas juegan fútbol soccer.

“Las niñas nacieron con ese don para correr recio. Les gusta mucho, y como han ido a ver maratones se animaron a participar sobre todo cuando vieron a otras niñas correr. Y tienen como meta ver si pueden hacerlo”.

El entrenador Arnero dice que Olivia quería correr en el maratón de Los Ángeles que es de 26.2 millas y convertirse así en la niña latina más chica que participa, pero no les dieron permiso.

“Solo pueden participar de 16 años para arriba. Así que decidieron correr medio maratón, que son 13.1 millas en el maratón de Irving donde si las dejan”.

Cuenta que habló con las niñas para ver si les gustaría participar en el medio maratón y dijeron que sí.

“Son muy buenas para correr, yo solo les he enseñado la técnica. Ellas desde los 4 años están corriendo, pero parte del entrenamiento para el maratón consiste en hacer pesas, jalar cuerdas y realmente se alimentan bastante bien y de manera inteligente. Para el maratón están consumiendo más proteína de la normal y beben mucha agua”.

Olivia Arnero. (Araceli Martínez/La Opinión) Valentina Arnero. (Araceli Martínez/La Opinión)

Las hermanitas llevan 4 meses entrenando para el maratón. “Empezamos con 5 millas, luego 9 millas, 11 millas”, detalla su entrenador. Pero aclara que solo entrenan para el maratón cuando no tienen práctica de soccer.

“A ellas les corre el gen de los Aztecas. Son muy buenas”.

Pero dice que cuando se enteraron del caso de su compañero de escuela que enfrenta el cáncer, las niñas dijeron que querían dedicarle su participación y donarle la medalla.

“A ver como nos va, pero yo creo que sí les va a ir bien. La escuela y el director ya están enterados”, dice el entrenador.

Olivia dice que le gustaría seguir participando en maratones, pero su sueño es llegar a ser una médico pediatra cuando crezca. “Me encantan los niños”.

Valentina no está menos emocionada que Olivia. “Estoy feliz. Mi entrenador me inspira mucho. Mis compañeros en la escuela están sorprendidos de verme”.

Dijo que ella recomendaría a otros niños a atreverse a correr e inscribirse en los maratones. “Que no se den por vencidos aún si se sienten cansados en la milla seis porque cuando se den cuenta ya van a estar en la recta final”.

A su compañerito de escuela, que lucha contra el cáncer, Olivia le dijo que continúe luchando. “Estamos aquí para ti, y espero que te sientas mejor”.

Agregó que la medalla del maratón se la entregarán a su compañero.

“Él no va a venir a vernos correr en el maratón, pero sí nuestros directores”.

Las hermanitas Arnero listas para participar en el medio maratón de Irvine, California. (Araceli Martínez/La Opinión)

El medio maratón anual Reaching for the Cure, 10K, 5K y Kids Run se lleva a cabo en Irvine Valley College. Va a comenzar a las 7 a.m.

Durante años Reaching for the Cure ha recaudado fondos a través de eventos deportivos como los maratones que destina a la investigación que salvan vidas en honor a los guerreros, pacientes y sobrevivientes del cáncer pediátrico en todas partes.

Olivia Arnero cuando ganó su primer medio maratón. (Cortesía)

Valentina cursa el segundo grado de la escuela elemental, y Oliva el quinto.

Generalmente entran para el maratón como a las 5 de la tarde, después de salir de clases y hacer sus tareas. “Entrenan una hora, hora y media”.

El entrenador Arnero dijo que las hermanitas corredoras son niñas normales, pero muy humildes porque les gusta ayudar; son talentosas, deseosas de aprender y trabajan muy duro.

“Correr para honrar a su compañero de clases con cáncer es un buen acto de bondad”.