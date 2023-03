Rosalía y Rauw Alejandro: la historia de amor que empezó en mensajes y terminó en compromiso

Los artistas Rosalía y Rauw Alejandro han dejado impactados a sus fans al confirmar su compromiso en el videoclip de su sencillo ‘Beso’. Los artistas estrenaron este 24 de marzo el EP que hicieron juntos y que tiene un especial significado porque son tres canciones, una por cada año de relación: Beso, Vampiros y Promesas.

En una entrevista con el youtuber español Ibai Llanos el puertorriqueño confesó que tenían planeado el álbum juntos desde hace un año atrás y se fueron preparando para lanzarlo porque “ya era hora”, según la catalana.

La relación entre Rosalía y Rauw Alejandro ha sido muy comentada desde que se hizo pública en septiembre de 2021, y es que la pareja no ha dejado de prodigarse su amor en redes sociales y en cada oportunidad que tienen.

Ahora, tras el lanzamiento del videoclip de su canción ‘Beso’ dejaron boca abierta a muchos al mostrar que se habrían comprometido entre finales de 2021 y principios de 2022, pero no lo habían hecho público.

¿Cómo surgió el amor entre ellos?

Rauw Alejandro era admirador del trabajo musical de Rosalía y gracias a unos amigos en común de la industria musical pudieron conocerse. Fue entonces cuando él, a principios del año 2020, empezó a enviarle mensajes y se decidió “a conquistarla”: “Ya sabes que los hombres tienen que tirar el maíz siempre”, dijo.

A pesar de que ambos cantantes negaron su relación en un principio, los rumores sobre su romance se intensificaron a mediados de 2020, pero fue hasta 2021, luego de que los captaran saliendo de un restaurante, cuando decidieron esperar unas semanas y confirmar su amor.

En agosto de 2022 sonaron rumores de una supuesta ruptura entre ellos, pero ninguno de los dos dijo nada al respecto y hace un par de días abrieron su corazón en la entrevista con Llanos, previo al lanzamiento de RR y a estrenar el videoclip confirmando que pronto llegarán juntos al altar.

“Estoy ‘enchulado’, estoy enamorado, eso es bonito, el amor es bello. Estamos bien, estoy contento. Ahora mismo estoy enfocado en mi carrera. Estar enamorado te ayuda a enfocarte en el carril que es”, dijo Rauw. Mientras, Rosalía comentó: “Todos los hombres que tenía a mi alrededor no estaban emocionalmente disponibles, pero contigo no sentí eso. Me sorprendiste porque no tenías miedo de querer ni de ser querido”.

