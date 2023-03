Hugo Sánchez sobre el nombramiento de Diego Cocca como entrenador del Tri: “No me gusta que no sea mexicano” (Video)

Hugo Sánchez se mostró en desacuerdo con el nombramiento de Diego Cocca como nuevo entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol, la afirmación la hizo en entrevista exclusiva para La Opinión con Ricardo López Juárez. “No me gusta que no sea mexicano, es un puesto que debe ser para uno de casa“, dijo.

Sin embargo admitió que acepta que vayan extranjeros a trabajar en beneficio del fútbol mexicano y valoró la capacidad del entrenador argentino, destacando los resultados que tuvo con el Atlas, equipo al que llevó al bicampeonato luego de muchos años que tenían sin ganar algún trofeo. De igual forma sentirse desilusionado por el nombramiento de Diego Cocca y piensa que los dirigentes no están tomando las decisiones correctas.

No obstante, el histórico ex jugador del Real Madrid aseguró que si le dan otra oportunidad con la Selección de México, es capaz de salir campeón del mundo, pero para ello pidió tres procesos mundialistas, ya que a su juicio es el trabajo que logrará cumplir una meta que cree que los dirigentes hasta ahora no se han creído.

Recordó que en las últimas Copas del Mundo, todos los entrenadores que han salido campeones han sido del patio y por ello no entiende que los últimos seleccionadores de México hayan sido extranjeros, ya que para el es una fórmula que no ha traído frutos.

Cabe destacar que Diego Cocca ya tuvo su debut en el banquillo del Tri y logró una trabajada victoria como visitante ante Surinam en la Liga de Naciones de Concacaf, ahora espera por su segundo encuentro en donde medirán fuerzas ante Jamaica.

