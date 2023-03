“Noto que ya no hay la misma ilusión de jugar en Europa”: Hugo Sánchez comentó que los mexicanos ya no tienen la misma hambre

Hugo Sánchez es una de las leyendas del fútbol en Europa y en su natal México. El exjugador, entrenador y ahora comentarista realizó un pequeño diagnóstico sobre la actualidad que vive el balompié nacional y criticó que ya no existe la misma ilusión por parte de los jugadores para ir al Viejo Continente.

En una entrevista exclusiva para La Opinión, Ricardo López Juárez y Sánchez sostuvieron una conversación que sirvió para radiografiar el momento actual del Tri y la realidad de los futbolistas mexicanos en Europa.

Fiel a su estilo bajo el método de ajo y agua (a jod**** y aguantarse), el ahora analista en la cadena ESPN señaló que no existe la misma ilusión en el futbolista mexicano por ir a jugar a Europa y eso ha generado una escasez de figuras aztecas en el balompié del Viejo Continente. Algo que a su vez ha repercutido en el liderazgo de la selección.

“No hay tanta ilusión para ir hay Europa. Hay escasez de jugadores mexicanos en grandes equipos. Nos hacen falta jugadores. No tenemos muchos, tenemos varios, pero no con ese liderazgo contundente”, afirmó mientras explicaba que actualmente Hirving Lozano está siendo determinante en Napoli y Raúl Jiménez no ha podido ser el mismo desde aquella lesión en su cabeza.

Sánchez continuó dejando en evidencia la manera en la que el liderazgo de la selección está mutando junto con el relevo generacional, pues “Andrés Guardado está en sus últimas temporadas”, pero Santiago Giménez está llamando mucho la atención en Holanda. Son jugadores que de ahí se puede apoyar uno (…) vamos a ver si hay paciencia y Diego Cocca termina su ciclo”, sentenció.

Hugo Sánchez se rinde ante Javier ‘Chicharito’ Hernández

Cuando fue preguntado por Javier ‘Chicharito’ Hernández, la leyenda del Real Madrid expresó cariñosas palabras sobre el atacante del LA Galaxy, a quien consideró un triunfador. “Por fortuna no se ha retirado. Cuando se retire tendrá un lugar en la historia del fútbol mexicano. La imagen y el prestigio que él tiene lo ha ganado con mucho esfuerzo. Me gusta su mentalidad y manera de ser. Tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años”, describió.

El ‘Pentapichichi’ destacó que el paso de ‘Chicharito’ por Europa lo convirtió en un jugador más seguro y con más personalidad. “Hay gente que lo toma diciendo como si estuviese alzado. Y no es eso. Simplemente te da el orgullo, la satisfacción y la felicidad de haber conseguido tus objetivos. Es un triunfador”.

“Me gané el derecho a opinar”

Hugo Sánchez considera que se ha ganado el derecho a emitir comentarios cuando algo no le parece. Aunque también piensa que el decir lo que piensa le ha hecho ganarse fama de alzado. “El decir lo que uno piensa hace decir a la gente que uno es medio mamón. Realmente de ser mamones, somos mamones todos. Unos tienen un porcentaje más que otros. Conozco a unos que son más mamones que yo”, expresó.

