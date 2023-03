Lele Pons y Guaynaa confiesan el exorbitante precio de su lujosa boda

El matrimonio de la influencer Lele Pons y Guaynaa celebrada el 4 de marzo en Miami sigue siendo muy comentada por la cantidad de celebridades invitadas. Esta semana, los recién casados revelaron el costo total del lujoso evento.

Después de su luna de miel en Dubái, la pareja compartió detalles sobre la boda en el podcast de Logan Paul, donde revelaron que la denominada “boda del año” superó los 500,000 dólares en gastos.

La fiesta fue un derroche de lujo y contó con la asistencia de destacados artistas como Chayanne, quien es tío de Lele; Paris Hilton, una de las mejores amigas de la novia; Sebastián Yatra, Aitana, Justin Quiles, Natti Natasha, Manuel Turizo, Becky G, entre muchos otros. Para costear parte del evento, la pareja recurrió a patrocinadores.

Durante el podcast, Lele Pons explicó que no podía dar una cifra exacta, ya que la boda fue un evento de gran magnitud. Sin embargo, señaló que, sin los patrocinadores, el costo habría alcanzado los 600,000 dólares y agregó: “pudo haber costado eso, pero yo dije que no, que no quería eso. Al final de todo, con los patrocinadores, fueron 300,000 dólares”.

El puertorriqueño no estuvo muy de acuerdo con lo que dijo su esposa y opinó que la suma que gastaron ellos fue mayor y debió rondar los 400,000 dólares.

El día de la boda y horas después circularon videos del evento que revolucionaron las redes sociales debido a la cantidad de estrellas que se dieron cita en el lugar. Una de las celebridades más icónicas que se robó la atención fue Chayanne, esposo de la tía materna de la influencer venezolana.

Desde la reacción del cantante puertorriqueño al ver a su sobrina vestida de novia, hasta el momento en el que bailaron su canción ‘Tiempo de Vals’ en la fiesta se hicieron virales en redes.

