No hay futuro en esta ciudad o en California si los latinos no se educan

Todos estamos de acuerdo en que los trabajadores merecen salarios dignos. Sí, cualquiera que trabaje no debería vivir en la pobreza.

Sin embargo, a la luz de la interrupción a gran escala que tuvieron los estudiantes de LAUSD en los últimos tres años debido a la pandemia, los líderes laborales que representan a los trabajadores del distrito escolar debieron usar su imaginación y explorar otras opciones para promover los intereses de sus miembros antes de que interrumpieran la educación de los alumnos.

El sindicato de SEIU Local 99 y sus 30,000 trabajadores llegaron a un callejón sin salida con LAUSD. Los conductores de autobuses, conserjes, trabajadores del servicio de alimentos, asistentes de instrucción, asistentes de maestros y trabajadores del programa extracurricular se declararon en huelga el pasado martes.

Los puntajes de las pruebas de evaluación del año pasado mostraron que casi siete de cada diez estudiantes no pudieron cumplir con los estándares mínimos estatales, y 1 de cada 2 estudiantes no cumplieron con los estándares de inglés. Cuando se comparan estos puntajes con el año anterior a la pandemia, la caída del rendimiento debería alarmar a los encargados de la educación de nuestros hijos.

UTLA y sus 35,000 maestros participaron en una huelga de solidaridad y se unieron a SEIU Local 99. Las escuelas no pueden funcionar sin maestros y estos trabajadores esenciales; por lo tanto, tuvieron que ser cerradas. SEIU exigía un aumento salarial del 30% y quería $2 por hora para los trabajadores peor pagados.

El viernes antes de la huelga, LAUSD hizo una oferta del 19%, presentando un aumento continuo del 19% durante tres años. El siguiente lunes se informó que el distrito había aumentado su oferta a un generoso “23%, más un bono de efectivo en mano del 3%, un salario mínimo de $20 por hora y beneficios de atención médica completos para quienes trabajan al menos cuatro horas al día”. El distrito ha ofrecido el 77% de lo que se exige, pero fue insuficiente para que el sindicato de trabajadores SEIU evitara la huelga y los estudiantes no se perdieran las instrucciones por tres días de clase.

Las negociaciones exigen que las partes entiendan que este proceso implica dar y recibir y que las partes que negocian deben poder hacer concesiones. El sindicato Local 99 no estaba dispuesto a volver a la mesa de negociaciones a menos que recibieran todo lo que pedían. Este enfoque provocó una arrogancia peligrosa que podría ya no promover los intereses de los trabajadores.

La educación de los estudiantes nunca debe sacrificarse o utilizarse como estrategia para ayudar a los trabajadores sindicalizados a salir de la pobreza. Combatir la pobreza sacrificando la educación de los estudiantes latinos y afroamericanos pobres en el Distrito Unificado de Los Ángeles no tiene sentido.

El LAUSD es el segundo distrito escolar más grande del país, donde el 73% de sus estudiantes son latinos que viven en la pobreza, según el sitio web del distrito. La reciente pandemia de Covid-19 afectó inmensamente a los estudiantes; se han publicado muchos informes y artículos que muestran la pérdida de aprendizaje que se produjo entre los estudiantes de bajos recursos. Muchos estudiantes no solo se vieron afectados académicamente por la pandemia. También se vieron afectados emocionalmente, ya que muchos perdieron a familiares.

Durante la pandemia, los estudiantes comenzaron a recibir clases en línea y muchos lucharon con el acceso a la tecnología y la pobreza de sus hogares. Otros alumnos nunca se inscribieron en estas clases y desperdiciaron meses quedándose en casa sin hacer nada.

Además, se informó ampliamente que la mitad de todos los estudiantes de LAUSD estuvieron constantemente ausentes en 2022, mientras los expertos nos dicen que los niños de 9 años deben saber leer y escribir para evitar el retraso académico. Con todos los desafíos que enfrentan las familias con niños a esta edad, no es difícil extrapolar que muchos de nuestros niños que están lamentablemente atrasados, claramente y sin exagerar, viven una crisis académica de proporciones bíblicas.

Es peor para los estudiantes afroamericanos (84%) y latinos (79) de bajos ingresos, mismos que no pudieron cumplir con este estándar estatal de matemáticas.

Sin quitarle crédito del LAUSD, los líderes del distrito trataron de abordar la pérdida de aprendizaje aumentando y extendiendo la jornada escolar o agregando días adicionales al año activo. Pero tales esfuerzos fueron sorprendentemente rechazados por el sindicato de UTLA, a pesar de que el distrito estaba dispuesto a pagar en su totalidad, incluidos otros beneficios para aquellos que querían ayudar a los estudiantes. Muchos padres se sintieron molestos y decepcionados al ver que UTLA rechazaba el aprendizaje adicional de los alumnos.

Además, la carga indebida impuesta a los padres en estos tres días fue enorme. Una huelga de tres días afecta al residente más pobre de Los Ángeles. Muchos padres están completamente confundidos y enojados porque LAUSD no solo proporciona educación para sus hijos, sino también cuidado de niños y comida. Las escuelas son el lugar donde muchos estudiantes de bajos recursos desayunan y almuerzan, y muchos incluso reciben comida para la cena. Cerrar los campus es devastador para estos estudiantes necesitados.

El lunes, un día antes de la huelga, muchos estudiantes trajeron a casa paquetes para el trabajo escolar, no solo para los tres sino para diez días. ¿Quién ayudará a estos niños con sus tareas? Un buen 80% de los estudiantes del LAUSD viven en la pobreza y sus padres tienen que trabajar muchas horas, lo que les deja sin tiempo para ayudar a sus hijos.

Los estudiantes no tienen quién los defienda. No es ningún secreto que los padres de los niños en el distrito generalmente son ignorados en las decisiones que afectarán a sus hijos. La lucha por los recursos y la dirección del LAUSD es consistente entre UTLA, Local 99, Chárter Schools y los líderes del distrito. Los padres de los niños generalmente son eliminados de estas conversaciones vitales.

Es importante que los padres se unan para influir de manera más efectiva en las decisiones que benefician la educación de sus hijos.

El principal rector o tema de esta huelga fue atacar la pobreza en Los Ángeles. Es cierto que la mayoría de los trabajadores representados por el Local 99, al igual que otros millones de trabajadores en Los Ángeles, no pueden permitirse vivir en esta ciudad.

Muchos miembros de SEIU realmente viven en la pobreza, lo que plantea la pregunta ¿por qué su sindicato gasta tanto dinero en política? Deberían exigir más de estos funcionarios que envían a la legislatura en Sacramento.

Aproximadamente el 90% de los fondos de LAUSD provienen de Sacramento, mientras UTLA y el Local 99 gastan mucho dinero en política. Ambos sindicatos deberían exigir que el estado envíe más dinero al distrito para que LAUSD pueda pagar salarios dignos a los trabajadores y mejores salarios a sus maestros.

Vivir en Los Ángeles no es fácil y seguramente los trabajadores representados por el Local 99 necesitan ayuda. No están solos; muchas personas que viven en Los Ángeles también necesitan apoyo. Pero no podemos ser ajenos a las limitaciones presupuestarias del distrito.

La financiación pandémica para el distrito ya no llega o está a punto de detenerse y muchos padres con hijos en edad escolar se están mudando a otras ciudades o estados, mientras la disminución en la inscripción afectará profundamente la financiación estatal.

En el año 2000, el distrito escolar de Los Ángeles tenía casi 750,000 estudiantes. La inscripción de hoy es solo un poco más de 400,000.

¡Se acabó que Los Ángeles sea un bastión del liberalismo! Vamos, progresistas, ¿dónde está la indignación? Hablen por los estudiantes pobres y con dificultades. Esta huelga afectó de manera desproporcionada a los estudiantes latinos pobres: Siete de cada diez estudiantes del LAUSD son alumnos latinos que viven en la pobreza y en California, el 40% de la población es latina. No hay futuro en esta ciudad o en este estado si los latinos no se educan.

Chamba Sánchez es profesor de Política en LACCD