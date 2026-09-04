Compañero de partido del senador demócrata John Fetterman lo describe como un “niño rico y vago”

John Fetterman, senador demócrata, fue severamente criticado por un congresista de partido quien lo describió como un “niño rico y vago”.

Frente al surgimiento de una versión donde se asegura que el legislador de Pensilvania ha estado descuidando sus deberes, a través de una publicación compartida en la plataforma X, anteriormente conocida cono Twitter, Brendan Boyle, representante por Pensilvania, arremetió en contra de su colega

“John Fetterman es una vergüenza. Nuestro estado merece algo mejor que un niño rico y vago que es demasiado perezoso para hacer su trabajo”, escribió.

Las palabras del demócrata Boyle se respaldan en gran parte de una declaración anteriormente emitida por el político de la calva donde reconoció haber sido mantenido por sus padres hasta que cumplió 40 años.

Además, en un informe divulgado por el periódico Wall Street Journal, al senador de 57 años se le atribuye haber evitado sostener una reunión con tres militares discapacitados y en lugar de ello concederle una entrevista a la cadena de televisión Fox News donde habló de Israel, así como de la guerra sostenida por Estados en contra de Irán hace ya casi siete meses.

El diario en cuestión también advierte que Fetterman asistió a 26 de las 31 audiencias completas de los comités que le fueron asignados, pero únicamente intervino en seis de ellas.

Brendan Boyle, representante por Pensilvania, está convencido que John Fetterman es demasiado perezoso para cumplir con su trabajo como senador. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Al respecto, Chris Deluzio, otro representante demócrata por Pensilvania, le tundió a su correligionario de partido por perezoso.

“Hay mucho que podría decir sobre este informe acerca del comportamiento patético de John Fetterman como senador, pero entre la pereza, la falta de respeto y la disposición a servir a un gobierno extranjero, nos muestra algo que ya sabemos: este hombre no tiene sentido del deber. No está capacitado para el alto cargo para el que fue elegido, y en Pensilvania haremos algo al respecto en 2028”, escribió en la plataforma X.

Por si esto fuera poco, a la lista de detractores del senador que acostumbra asistir a legislar portando sudaderas y pantaloncillos cortos, se agrega Malcolm Kenyatta, vicepresidente del Comité Nacional Demócrata y representante estatal de Pensilvania, quien durante un dialogo entablado con el canal de televisión NewsNation, le reprochó a John Fetterman su presunta falta de respeto proyectada hacia el cargo político por el cual fue elegido.

“Fetterman es alguien que ha pasado los últimos años sin hacer su trabajo. Es senador a tiempo parcial y comentarista a tiempo completo en Fox News”, puntualizó.

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