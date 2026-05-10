John Fetterman volvió a tundirles a sus compañeros demócratas por criticar a Donald Trump

De nueva cuenta, John Fetterman, senador de Pensilvania, reprendió severamente a sus compañeros demócratas por enfocarse en lanzar descalificaciones hacia las políticas del presidente Donald Trump en lugar de elaborar propuestas que los ayuden a recuperar el voto de la ciudadanía.

Durante su participación en el programa de televisión “Real Time with Bill Maher”, el controversial legislador a quienes varios demócratas consideran un republicano de closet, definió como excesiva la estrategia orquestada por su partido al recurrir a mensajes anti-Trump.

“Mis colegas y las personas que se postulan, ya sea para el Senado o la Cámara de Representantes, literalmente se postulan con la promesa de ‘que se jod# Trump’. Tienen anuncios de campaña (con ese mensaje). Es absurdo…”, expresó.

Fetterman tiene claro que, para aspirar de nueva cuenta a ocupar la presidencia, a ejercer el control del Senado y a ubicarse como la mayoría en la Cámara de Representantes, la orden del Partido Demócrata debería ser ofrecer propuestas de solución a los problemas de la ciudadanía, las cuales inicialmente deberán darse a conocer antes de que se lleven a cabo las elecciones de mitad de mandato.

“Debemos encontrar una mejor manera de avanzar”, enfatizó.

John Fetterman y Donald Trump cultivan una relación de respeto mutuo. (Crédito: Matt Rourke / AP)

A pesar de ser rechazado por varios miembros importantes de su partido, el senador que suele asistir a las reuniones de trabajo vistiendo pantaloncillos cortos y sudaderas descartó rotundamente la idea de saltar al bando conservador.

“Pensaba que éramos un partido inclusivo, así que no entiendo cómo me convertí en un problema para alguno de los demócratas, simplemente por tener opiniones diferentes.

Soy un demócrata convencido… Voto 93% de las veces (con los demócratas). Así que, si alguna vez decido cambiar, cosa que no haré, invítenme al programa y lo anunciaré”, expresó con una sonrisa.

Lo cierto es que la relación entre John Fetterman y Donald Trump parece funcionar mejor con respecto a la cercanía hacia los demócratas y se vislumbra complejo que la situación pueda revertirse al menos antes de efectuarse las elecciones de mitad de mandato.

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