El senador John Fetterman sostiene que la marca demócrata sigue decayendo

John Fetterman, senador por Pensilvania, volvió a discrepar del resto de sus compañeros en el Partido Demócrata sobre la manera cómo tratan de recuperar la confianza de los ciudadanos dedicándose más a despotricar en contra del gobierno en lugar de trabajar en propuestas para resolver los problemas del país, lo cual —bajo su óptica— ha propiciado que la marca demócrata continue decayendo.

Durante su participación en el podcast “The Conversation”, el político famoso por acudir al Senado portando pantaloncillos cortos y sudadera externó su deseo de ver a los demócratas recuperando el control de la Cámara y al menos reduciendo la mayoría republicana en el Senado después de las elecciones que se llevarán a cabo este año.

Sin embargo, reconoció que, pese a la “sensación de caos” que percibe la ciudadanía girando alrededor de la política interna, los resultados de los comicios electorales quizá no serán favorables para los demócratas si no logran convencer a los votantes con propuestas concretas y realistas que les ofrezcan un futuro esperanzador.

“Nuestra marca sigue decayendo”, expresó el senador basándose en los resultados de algunas encuestas donde se observa un retroceso en la aprobación de los ciudadanos hacía el trabajo realizado por los demócratas del Congreso.

Varios demócratas consideran que el senador John Fetterman se ha convertido en un republicano de closet. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

De hecho, un sondeo llevado a cabo por la Universidad de Quinnipiac durante el cierre del año muestra cómo 73% de las personas consultadas desaprueban el desempeño demócrata frente a tan sólo 18% que confían en su labor.

Tal y como lo ha venido haciendo en la mayoría de las ocasiones desde que el republicano Donald Trump retornó a la Casa Blanca, esta semana John Fetterman les dio la espalda a sus compañeros demócratas en el Senado y votó para respaldar un paquete de financiación para todo el año del Departamento de Seguridad Nacional, pues asegura que es la mejor manera de evitar más afectaciones al cerrar el gobierno y a la postre a los ciudadanos a quienes aconseja no tratar como si fueran niños.

“Si realmente quieres atención médica, si realmente quieres algo, sabes que hay mejores formas de hacerlo que bloqueando la financiación. Quiero ser un demócrata que diga: ‘Tengo estos valores por eso voto así’. No trato a los votantes como niños. Siempre hablaré con respeto, porque realmente quiero encontrar una manera de seguir adelante para ganar”, subrayó.

