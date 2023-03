‘Chicharito’ Hernández habló sobre los abucheos en el Estadio Azteca y del apoyo que recibe la Selección de México

Javier ‘Chicharito’ Hernández habló en un stream de Twitch y mediante dicho canal se le cuestionó sobre los abucheos que sufrió la Selección de México en el Estadio Azteca. Además, el delantero del LA Galaxy también comentó sobre el apoyo que recibe El Tri por parte de todos los seguidores.

El empate 2-2 entre México y Jamaica dejó mucho de qué hablar, pues tras los abucheos a Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa todos han salido a hablar sobre el comportamiento de los seguidores aztecas presente en el recinto deportivo.

Uno de ellos fue ‘Chicharito’ Hernández, quien mediante a la plataforma de streaming, Twitch, fue cuestionado sobre los abucheos y sin ningún tipo de problema el máximo goleador de la Selección de México fue contundente al hablar sobre el apoyo que reciben sus compañeros.

“Todos como fanáticos, tenemos todo el derecho de pedir, exigir o quejarnos si las cosas no van como queremos; pero si tu selección va ganando, uno aplaude; si tu selección no obtiene resultados, te quejas ¿No es un poco extremo? ¿Y dónde queda el apoyo? Porque cuando caen los goles, y todo sale bien, no hay apoyo, lo que hay son festejos, y cuando la selección va empatando en tu estadio contra Jamaica, abucheas, tampoco estás apoyando…”, cuestionó Hernández en un stream en Twitch, el cual después fue compartido en Twitter por su misma cuenta.

“Apoyo es lo que falta. Como fanático uno puede, creo, quejarse, abuchear, silbarse. Claro que sí, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero entonces no hay apoyo a la Selección, contra Jamaica se dominó, se tuvieron llegadas, y no se pudo concretar, tampoco se perdió… entonces creo que no es para abuchear, tampoco celebrar. Uno se puede quejar, porque cuando no se gana, soy el primero que se queja como jugador, y que me siento de la chingada, pero luego luego en el segundo encuentro de Cocca ¿Qué se abuchee?”, continúo Hernández en la misma pregunta.

Todos podemos mejorar por el bien de nuestro país! 🇲🇽 pic.twitter.com/iWMoEXCY2F— Javier “Chicharito” Hernandez (@CH14_) March 27, 2023

