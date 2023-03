‘Chucky’ Lozano comandó el empate de la Selección de México y jugará la Final Four de la Concacaf Liga de Naciones

La Selección de México no pasó del empate 2-2 ante Jamaica gracias a un gol de penal de Hirving ‘Chucky’ Lozano en el Estadio Azteca y se aseguró el primer puesto del Grupo A de la Concacaf Liga de Naciones, lo que le dio un puesto para jugar los Playoffs de dicha competencia.

El primer tanto del compromiso llegó gracias a Bobby De Cordova-Reid, quien lanzó un potente disparo y terminó venciendo a Guillermo Ochoa, arquero de la Salernitana que nada pudo hacer para evitar la caída de su arco al minuto 7′ y terminó viendo como el balón entraba por el ángulo.

Sin embargo, México no bajó los brazos y respondió rápidamente en el Estadio Azteca. Para lograr esto, Orbelín Pineda recibió el balón por parte de Henry Martín para lanzar un remate con la derecha desde el centro del área para así igualar las acciones al 17′.

Aunque esto le dio esperanzas al equipo azteca y a todos sus seguidores, la historia cambió. Al 32′, un remate se desvió en la humanidad de Edson Álvarez para así terminar ingresando en el arco mexicano y colocando así el 2-1 a favor de los jamaiquinos; tan solo segundos después una tormenta eléctrica hizo que el juego tuviese una interrupción. JAMAICA TAKE THE LEAD AGAIN AT THE AZTECA. 😳



Tras la interrupción por el clima, ambos equipos salieron de nuevo al campo y fue al 42′ cuando Hirving ‘Chucky’ Lozano demostró su clase y poder en la cancha con un poderoso remate desde fuera del área. Sin embargo, el balón se estrelló en el larguero y evitó que el pueblo azteca celebrara lo que sería el empate antes de que finalizara el primer tiempo del partido.

No obstante, una jugada de peligro dentro del área rival, que terminó en penal para México al caer el ‘Chucky’, le dio la oportunidad a El Tri para igualar las acciones antes de finalizar los primeros 45 minutos. Lozano desde el manchón penal se encargó de colocar el 2-2 en el marcador.

Al 56′, luego de varias jugadas de peligro mutuas, Guillermo Ochoa sacó a relucir su talento y evitó la caída de su arco al repeler un disparo a quema ropa realizado por Shamar Nicholson, delantero del Sparta de Moscú que no pudo ser determinante de cara al gol debido al meta con pasado en el Club América.

Luego, al minuto 86′, Memo se encargó nuevamente de evitar la caída de su cabaña. En esta oportunidad, el guardameta se plantó en la línea de gol y con la pierna repelió el disparo jamaiquino que intentaba mover el marcador a pocos minutos del final del partido.

