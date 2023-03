Maribel Guardia pide justicia para ‘El Taquero de las Estrellas’: “Lo asesinaron”

La reconocida actriz y cantante Maribel Guardia, llegó feliz a Monterrey para presentar su obra ‘Lagunilla de mi Barrio’, pero se llevó una terrible sorpresa al enterarse del trágico asesinato de Jesús Alejandro Cerda Morales, a quien cariñosamente llamaban “el taquero de las estrellas”.

“Acabo de ir a trabajar a mi querido Monterrey, con la obra Lagunilla mi barrio, y quedé impactada al enterarme que a un niño que por años nos recibió allá a varias artistas: Jesús Alejandro Morales, le arrebataron cruelmente la vida”, escribió para comenzar su sentido mensaje en Instagram.

Este joven de 25 años era reconocido por su labor de recibir a artistas y personalidades del espectáculo que llegaban a la ciudad. Maribel Guardia, en su texto, destacó que el joven “era un muchacho que se dedicaba humildemente a vender tacos y con eso ayudaba a su familia”.

Guardia compartió su dolor por la pérdida de Jesús Alejandro, quien la recibía en cada una de sus visitas, con flores y chocolates. En ese sentido, pidió a las autoridades dar justicia a este caso.

“Era un chico decente y trabajador, su familia está devastada. Yo quisiera solicitarle con todo respeto y cariño a las autoridades pertinentes y al Señor Gobernador, Samuel García, que por favor encuentren justicia para esta familia, para que este crimen no quede impune”, escribió la artista en sus redes sociales.

El domingo 19 de marzo, Jesús Alejandro Cerda Morales fue presuntamente privado de su libertad en una gasolinera de la colonia Central en Monterrey, Nuevo León. Su familia reportó su desaparición de inmediato.

Después de varias horas de angustia, la noche de ese mismo día, se encontró su cuerpo en un terreno baldío de la colonia Paseo de San Bernabé, a 11 kilómetros del lugar donde fue visto por última vez. De acuerdo con la necropsia, la causa de muerte fue asfixia por sofocación.

Personalidades de la farándula se unieron al dolor de la familia del “taquero de las estrellas”, quien era un joven apasionado por su trabajo de venta de tacos de barbacoa y un gran fanático de distintas celebridades. En su perfil de Instagram se pueden encontrar fotografías con figuras como Gloria Trevi, Alicia Villarreal, Ivy Queen, Karely Ruiz, Ana Bárbara, Michelle Salas, Sandra Echeverría y Manelyk González. View this post on Instagram A post shared by Jesus Alejandro (@alejandro_cmorales)

Las autoridades ya iniciaron una investigación sobre este homicidio, pero hasta el momento no se ha establecido una línea clara de investigación. La prioridad en este momento es localizar el vehículo del joven, ya que fue a bordo de él que fue privado de su libertad.